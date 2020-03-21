中研院公布確診職員「4天活動足跡」！範圍都在物理所

▲據了解，這名中研院確診案例活動範圍以物理所為主。（圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

中研院近日出現新冠肺炎確診案例，讓社會各界感到相當緊張，甚至有人懷疑，是不是研發疫苗的同仁遭到感染。對此，中研院21日回應，該名同仁確診前，18日、19日都沒有到院，16日、17日活動範圍以物理所為主，沒有前往其他建築物。

中研院指出，從春節假期開始，院區已經開始防疫工作，架設防疫專區網站，提前完成部署計畫，目前也開始異地辦公、展館管制、居家辦公等凖備工作，重要會議也會改用視訊的方式進行。

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▲張剛維指出，受到影響的建築物，屬於獨立、局部的區域。（圖／記者楊詩益攝）

中研院說明，該名確診同仁18日、19日並沒有到院區活動，16日、17日的活動範圍以物理所的建築為主，沒有前往其他建築物，同仁早前感到身體不適後，都有配戴口罩，也主動就醫，目前已被妥善安排診治。

中研院總務處長張剛維說，目前受影響的建築物，屬於獨立、局部區域，已經進行控管，也會配合中央流行疫請指揮中心的防疫工作，院內研究會正常進行，不過，有許多民眾會到院內散步，院區仍會正常開放，但若民眾想進入各場館，沒有受到邀請的話，將被禁止進入。

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