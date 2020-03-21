參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

▲「洗手罷T」的設計師是陳時中的兒子陳彥安。（圖／翻攝臉書Wecare高雄）

記者柯振中／綜合報導

罷韓團體「Wecare高雄」日前推出一款「洗手罷T」，圖案設計來自衛福部部長陳時中的兒子，讓陳時中的兒子意外爆紅。對此，牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷指出，先前有一次與部長前往無國界醫院參展，正好碰上陳時中的兒子陳彥安，沒想到，部長突然轉頭過來詢問他「我兒子帥不帥」，讓他當場笑了，直說「比你帥」。

Weacre先前商請設計師，幫忙設計罷韓T恤，沒想到竟出現結合時事的「洗手罷T」，讓眾人感到相當驚豔，產品一夕之間爆紅。事後，有人發現，原來這款T恤的圖片設計出自陳時中的兒子陳彥安，連Wecare發言人尹立得知這件事，都感到相當驚訝。

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▲陳彥安目前旅居英國，從事藝術創作工作。（圖／翻攝《東森新聞》）

據了解，陳彥安從事藝術創作工作，目前旅居英國，擅長使用「複合式媒材」。陳彥安留有一頭長髮，還續了點鬍鬚，配上圓框眼鏡，藝術家氣息相當濃厚。

對於陳時中與陳彥安的趣事，根據《東森新聞》報導，牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷分享，有一次他與部長前往無國界醫院參展，正巧碰到一名年輕人，留有一頭長髮，讓他感到相當好奇。

▼陳彥安留有一頭長髮。（圖／翻攝《東森新聞》）

隨後，有人跟他說，其實那名年輕人正是部長的兒子，讓他嚇了一跳，「我說，哇！怎麼長得這麼帥。」謝尚廷提到，陳彥安在場時相當低調，部長也認真地做著工作，但其實可以感受到，部長非常以陳彥安為榮，「他說，他兒子帥不帥。我說，帥！太帥了，比你帥。」

謝尚廷透露，部長是性情中人，對兒子的設計、創作，從不加以干涉，所以與其說「陳彥安設計罷韓T」，不如說「陳彥安想和父親一樣，為台灣防疫盡點心力」。

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▼謝尚廷說，陳時中在展覽中遇到兒子，轉頭過來問他「我兒子帥不帥」。（圖／翻攝《東森新聞》）