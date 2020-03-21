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出口100萬片口罩送巴拉圭？外交部駁斥：假訊息！

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

又有假訊息！網傳我國政府送友邦巴拉圭100萬片口罩，外交部對此駁斥強調是「假訊息」。事實上，我國援贈巴拉圭的口罩是用既有的雙邊合作計畫下的經費，而且是在當地採購，絕非「台灣輸出」。

部分網友在網路惡意流傳假訊息，稱台灣政府禁止口罩出口，卻援贈友邦巴拉圭口罩。外交部發言人歐江安對此澄清，我國援贈南美友邦巴拉圭醫療人員的防疫口罩，是我駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，「並非國內輸出」，且相關款項是在既有的雙邊合作計畫項下勻調，並無額外支出。

歐江安指出，目前由於廠商生產能量有限，非一次到位，因此將進行逐批撥贈。我國在當地採購的口罩將捐贈給巴國公立醫院醫療人員協助對抗武漢肺炎疫情。

歐江安強調，「政府已經說明，任何對外援助，會在我國內防疫資源先獲得滿足後才會進行。巴拉圭為我南美洲重要友邦，值此武漢肺炎疫情蔓延全球，嚴重影響各國之際，我們及時伸出援手才是真朋友的表現。」

外交部鄭重澄清，網友在未釐清事實即渲染假訊息，並附加惡意言論，已經對於外交部造成嚴重聲譽傷害。對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。

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