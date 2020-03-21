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囤積酒精額溫槍口罩都違法　警政署通令全國警全力掃盪

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▲警政署通令全台警方嚴厲取締囤積醫療防疫物資的不法業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全台警方嚴厲取締囤積醫療防疫物資的不法業者。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署21日表示，由於衛生福利部於今年1月30日徵用調配口罩作為疫情應變物資、加上行政院同步在1月31日將一般醫用口罩、外科手術口罩公告為生活必需用品後，政府通令各警察機關全面嚴查哄抬囤積防疫物資。警政署統計迄3月21日止，全台各地警察機關共偵辦囤積口罩案類共28件、查扣口罩1萬9千多片，移送檢察機關共6件6人。

▲警政署通令全台警方嚴厲取締囤積醫療防疫物資的不法業者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全台警方嚴厲取締囤積醫療防疫物資的不法業者。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署呼籲：因應新冠肺炎（COVID-19）疫情對台灣國民健康及社會秩序之影響及蔓延，行政院於今年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，確保台灣境內防疫安全、防疫物資整備充足，以防供應短缺或哄抬及相關假訊息發生。

後來因新冠肺炎疫情逐漸升溫，政府特頒訂「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中第12條針對「哄抬價格或囤積防疫物資」之犯罪刑責範圍擴大，同時處罰未遂犯，其目的在廣泛防範並遏止是類案件發生，更有助於警方查緝國人囤積哄抬防疫物資，擴大打擊成效。

台灣政府更在3月18日公告領有藥品許可證包含藥用酒精、防疫清潔用酒精、領有藥品許可證之乾洗手、額溫槍等亦為防疫物資，警方會持續以「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」原則，取締利用疫情變化囤積哄抬政府公告之防疫物資，警政署將會持續嚴厲執法嚴查囤積上述防疫物資犯罪，協助國人安心抗疫。

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