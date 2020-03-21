防疫外交！外交部百萬口罩贈巴拉圭：計畫經費當地採購分批到位





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

Taiwan Can Help！新冠肺炎疫情全球升溫，台灣防疫表現世界有目共睹，外交部21日聲明表示，台灣捐贈巴拉圭百萬片口罩，是依原有計畫經費項下支出，在友邦當地採購口罩，援贈予巴拉圭醫療人員，並非由台灣出口，因當地產能有限，將採分批捐贈。

外交部發言人歐江安表示，我國援贈南美友邦巴拉圭醫療人員的防疫口罩，是我駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，她也特別強調，「並非國內輸出」，相關款項是在既有的雙邊合作計畫項下勻調，並無額外支出。

歐江安指出，目前由於廠商生產能量有限，非一次到位，因此將進行逐批撥贈。我國在當地採購的口罩將捐贈給巴國公立醫院醫療人員協助對抗武漢肺炎疫情。

台灣防疫表現受世界肯定，歐江安特別強調，政府的任何對外援助，會在我國內防疫資源先獲得滿足後才會進行，「巴拉圭為我南美洲重要友邦，值此武漢肺炎疫情蔓延全球，嚴重影響各國之際，我們及時伸出援手才是真朋友的表現。」

另外，針對有網友在網路散布謠言，稱政府把口罩出口送給友邦，外交部鄭重澄清，網友在未釐清事實即渲染假訊息，並附加惡意言論，已經對外交部造成嚴重聲譽傷害，因此對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。