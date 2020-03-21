桃園執行擴大臨檢多數民眾未戴口罩　防疫捏一把冷汗

▲桃園聯合稽查小組對公共場所執行擴大臨檢。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方20日深夜聯合市府相關局處，針對轄內各KTV、網咖、電子遊藝場等公共場所執行擴大臨檢，同時因應新冠肺炎方興未艾，所以檢查人員全程都戴上口罩，以確保自身安全，反觀現場有多數人都未戴口罩，也有為數不少的靑少年逗留其中，讓執法人員為防疫工作揑了一把冷汗。

▲▼臨卻見多數人員未戴口罩，不禁為防疫捏把冷汗。（圖／蘆竹警分局提供）

為保護青少年避免因涉足KTV、網咖、電子遊藝場等公共場所，增加新冠肺炎感染機率，桃園市蘆竹警分局因此利用假日前一晩結合市府各局處規劃臨檢勤務，希望藉由此項勤務作為，除淨化轄區治安環境外，也呼籲民眾在防疫期間儘量少到公共場所，一起為防疫把關。

分局長黃益三表示，此次臨檢場所選定的都是大型KTV，電子遊藝場，以及外籍移工聚集的舞場，因為這些場所都是多人聚集在密閉空間中進行消費行為，除了容易喝酒滋事外，也增加相互感染的風險，因此，在臨檢過程中，警方和市府聯合稽查小組人員都全程戴上口罩，以確保自身安全，但警方發現現場有多數人都未戴口罩，也有為數不少的靑少年逗留其中，讓警方執法人員為防疫工作揑了一把冷汗。

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