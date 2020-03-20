高三生上課一半「被居家檢疫」　原來是有家人剛返台

▲台南高三生上課上到一半，突然被通知「要居家檢疫」。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中、林悅／台南報導

台南有名高三生20日上課到一半，突然被導師通知要「居家檢疫」，讓他當場傻了，也引起同學、學生家長的恐慌。對此，台南市教育局局長鄭新輝出面說明，原來是因為這名學生的親人近期從奧地利返台，但學生沒有居家檢疫，跑到學校上課，才會讓導師到班通知，會加強教育，妥善安排通知流程。

這名學生的姊姊16日從奧地利返台，依照相關辦法，同住的親人也要居家檢疫，不過，這名高三生生16日到20日之間，都正常到校上課，上課時全班的學生都沒戴口罩，等老師發現這件事情，才緊急衝到教室，要求學生回家「居家檢疫」。

導師的動作引起同班同學、學生家長的恐慌，認為導師的作法失當，應該私下請該名學生前往辦公室，再進行通知，不需要這大動作，還當場說出「要居家檢疫」，引起眾人的不安。

▲消息立刻傳出，但其實是高三生的姊姊剛從奧地利返台。（圖／記者林悅翻攝）

對此，台南市教育局局長鄭新輝說，這次的事件中，校方的處理方法較為不妥，應該進行改進，會立刻聯繫該校，採取相關防疫措施，針對環境進行徹底消毒，同時要求學生戴口罩。

至於鬧出這麼大的風波，校方也回應，由於第一次遇到，導致導師太過緊張，情急之下管不了那麼多，才會衝到班上，過程處理得不夠細膩，會再檢討、改進。該校也呼籲，學生家長不用過度恐慌，21、22日會進行全面消毒，下周也會利用時間向師生加強宣導，補充防疫知識與規定。

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