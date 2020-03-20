美軍載走義大利50萬試劑！「外流照曝光」義媒驚呼離譜

▲美軍載走義大利50萬試劑，內部照片外流。（圖／defenseone.com）

中央社訊

義大利昨天創新冠肺炎確診5000多例的單日新高，仍有許多輕症患者未獲檢驗。卻爆出北義一家藥廠本週出售50萬份試劑給美國，美軍還派一架軍機來運貨，讓義國輿論驚呼離譜。

美國軍事新聞網「防務一號」（Defense One）18日獨家披露照片，一架載滿肺炎試劑的美國軍機從北義飛到美國的曼菲斯（Memphis）。

這張照片在義國社群網站瘋傳，網友起初質疑是假消息，義大利此時怎麼可能還賣試劑給美國，不料義媒求證後發現是真的，出貨藥廠Copan Diagnostics還位在北義疫情極嚴重的城鎮布雷西亞（Brescia）。

「共和報」（La Repubblica）報導：「義大利從疫情爆發迄今，大約做了10萬多人的檢測量，這50萬份試劑足夠應付整個北義城市的急需，甚至可以在一些重災城市做地毯式檢驗，珍貴試劑卻被賣到了美國，我們國家政府有任何人知道這件事嗎？」

共和報質疑，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的襲擊就像一場戰爭，每個國家都盡可能捍衛自己的醫療物資，包括口罩、檢驗試劑、呼吸器等，難道義大利政府不能設法將這些試劑留在義大利。

藥廠Copan Diagnostics則回應指出，這是一樁透明的商業交易，政府未限制檢驗試劑出口，藥廠事前沒有義務向政府報告，這50萬份試劑不是美國政府下單採購的，是美國民間藥廠購買的，美國派軍機來載運，只是因為目前沒有商用貨運通航。

藥廠指出，他們每週可以生產一千萬份檢驗試劑，到下週一預期將供貨義大利本土100萬份試劑，很多義大利民眾抱怨迄今仍無法獲得檢驗，不是因為試劑不足，是因為能夠分析檢驗結果的實驗室不夠。