旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照　錄影片求助…網友看傻了

▲旅英媽媽愛麗兒的小女兒剛出生，尚未取得台灣護照，因此無法返台。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

歐洲的新冠肺炎疫情日益嚴重，許多國家也開始採取相關禁令。對此，有名嫁到英國的台灣媽媽說明，她才剛生了小女兒，但礙於國籍的問題，沒辦法持英國護照入境台灣，打亂了回台計畫，讓她感到相當著急。

根據《東森新聞》報導，旅英媽媽愛麗兒指出，由於她的小女兒剛在英國出生，父母特地從台灣來到英國，幫她坐月子，不過，因為疫情的威脅，她打算帶著2位小孩、父母一同回台，但礙於台灣的防疫禁令，宣布外國人不得入境，讓他們感到不少困擾。

愛麗兒提到，因為小女兒剛出生，來不及取得台灣護照，被禁止入台，因此她要幫忙申請台灣護照，「就變成說我一定要在這邊，申請完台灣護照，我才能入境」，目前已在幫小女兒申請護照，流程正在進行當中。

▼旅英媽媽想帶子女、父母回台，但小女兒沒有台灣護照，被禁令擋在國門外。（圖／達志影像／美聯社）

由於害怕疫情散播，她希望父母能先回台，因為「台灣會比英國更安全一些」，若等到小女兒文件下來，時間會拉得太長，「因為他們（父母）待在這邊，其實待得愈久風險也會愈高。」

此外，她還提到，目前有接獲消息，倫敦「有可能要封城」，且還有媽媽說明，有在路上看到軍隊，「所以好像英國開始有一些行動出來」，讓她感到相當不安。儘管感到相當無奈，她還是只能盡快幫女兒辦好台灣護照，趕快回台。

這則影片出現後，引起外界議論，許多網友看完，感到相當傻眼，在影片下方留言回應，論戰成一團。

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