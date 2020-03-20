疑網軍帶風向掀「囤貨潮」　蔡清祥：已鎖定對象「追查到底」

▲新冠肺炎確診數破百，民眾恐慌前往賣場囤貨，民生物資遭搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，部分民眾因為恐慌心理，開始出現「囤貨」現象，民進黨立委趙天麟20日於立法院質詢時表示，近日發現疑似有網軍透過批踢踢帶風向掀起囤貨潮，詢問法務部是否有掌握相關情資，將背後影武者揪出來法辦。法務部長蔡清祥表示，調查局這幾天已經搜集相關情資，鎖定了特定對象，馬上就會採取調查行動。

行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，趙天麟表示，近日的搶貨情形讓人憂心，所幸行政院強調貨物充足、台灣沒有搶貨需要，蘇貞昌甚至幽默說「大家盡量買、貨物充足」，總統蔡英文也用迴廊談話安定人心。

不過趙天麟說，當中背後的影武者很可惡，近日發現疑似有網軍透過批踢踢帶風向掀起囤貨潮，檢調也正在追查幕後人員，詢問法務部是否有掌握相關情資，將這樣在背後刻意影響疫情防治工作、試圖搗亂的影武者揪出來法辦。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）



蔡清祥表示，法務部調查局近日搜集相關情資，也鎖定特定對象，馬上就會採取調查 ，法務部會追查到底。蔡清祥說，初步調查散播假消息的來源自是在境內，但是否有引用境外不實訊息作為散播工具，法務部將進一步查證。

趙天麟呼籲，法務部應迅速抓出居心叵測的人、安定民心，蔡清祥也允諾，絕對會積極查證。

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