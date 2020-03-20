南部女大學生到法國實習確診！同行11人居家隔離　1人還在等結果

▲南部大學生至法國留學畫面，一女學生確診肺炎 。（圖／校方提供）

記者洪靖宜／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19) 延燒，南部又一大學學生確診新冠肺炎！該所大學的秘書室在19日傳訊息通知學生「本校有一位從國外返國的學生於3月19日確診肺炎，請大家不要驚慌，該生回國後，從機場直接隔離檢疫」。而該訊息也獲得大學副校長證實，而同團的11位同學也全數在防疫旅館或家中進行居家隔離中，沒有進到校園過。

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▲南部某校發出通知 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

該校19日發出簡訊通知，內容也提到：「請大家不要恐慌，該生回國後，已經從機場直接居家檢疫隔離，未曾離開檢疫隔離地點，校園安全無恙，為確保校園的安全，禁止任何與師生與居家檢疫隔離的師生見面接觸」。

據了解，該名確診的女學生與其他11位同學一同到法國商會職業培訓到企業實習，是今年3月1日出發，原本預計是要進行半年。但因法國疫情嚴重，於是提前回台，16日從法國出發，17日抵台。該校副校長表示，當時在機場共有4位學生有相關症狀接受篩檢，檢驗後2位採檢呈陰性，1位確診，1位還在等候檢驗結果中。

確診的女學生是直接返回中部家中隔離，及同團的11人也已全數在防疫旅館或家中進行居家隔離中，他們都沒有進到校園，學校也呼籲師生不用太過於緊張。

該校副校長表示，由於消息剛傳出時已經有許多學生流傳中，但訊息不是很明確，甚至謠傳說有確診個案曾進入學校，因此才會發簡訊通知，讓家長學生及老師能掌握正確的消息。

不過此團出發前法國案例已經破百，當時學校有無考慮暫緩？副校長表示當時根據中央疫情指揮中心，那時候法國還不到不建議前往；另外也告知學生疫情狀況，要自行是否要考慮前往，但當時家長學生都決定照舊前往法國。

時間對我們來說完全沒用！

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