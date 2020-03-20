囤貨潮湧現！京站趁勢推超市買一送一　強調優惠商品「無限量」

▲日前因疫情升溫，出現民眾民生物資搶購潮，京站Jason超市順勢推買一送一。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著新冠疫情在台確認人數升溫，近日賣場也紛紛出現民眾搶購潮，位於台北車站的京站時尚廣場，館內JASON超市則順勢推出特定商品買一送一促銷，包括水果、餅乾跟橄欖油等，並強調「無限量供貨」，讓民眾不用搶買也能享優惠。

新冠肺炎在台確認破百例，引發民眾搶購物資，多間全聯超市與家樂福、愛買等量販店不但要排隊進場，光結帳也要等上半個鐘頭，今（3／20）更有民眾表示在好市多開店前1小時到店，不但停車場已經停不進去，外面已經大排長龍，全是要準備進行抗疫補貨。

▲貨架上貨源充足。

京站時尚廣場表示，3／19起賣場出現民生物品、食品搶購潮，館內JASONS超市業績也因此成長6成，政府已呼籲物資充足，為響應政府聲明，即起超市也針對特定商品祭出無限量買一送一優惠，讓民眾能更安心。

超市買一送一商品包括智利櫻桃、上友青蔥藍藻餅乾，以其售價從690元至790元不等的法奇歐尼冷橄欖油系列，全以買一送一的優惠提供，即起至3／25採不限量方式販售，此外，美威鮭魚也推出輕鬆料理系列任選兩件75折，原價299元的鮭魚干貝海鮮丸、鮭魚漢堡排、鮭魚干貝XO醬，推出188元的特價。

▲美威鮭魚也推出輕鬆料理系列任選兩件75折。

而位於1樓的MOS Burger，也推出玉米濃湯隨身包原價360元，特價299元；摩斯日式咖哩包原價 210元，特價189元的優惠。原價150元的黑橋牌黑豬肉水餃（20入），也推出特價129元。