ET民調／新冠肺炎疫情多久才會得到控制？七成民眾認為這個時間

▲新冠肺炎疫情延燒，許多民眾戴起口罩自保。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新型冠傳病毒疫情延燒全球，從亞洲一路蔓延到歐美地區，不僅衝擊各國經濟，國內外也都發生大賣場搶購的現象。對於疫情要多久才會得到控制？《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，70.9％民眾認為，需要4個月甚至半年以上的時間。

針對「您認為新冠肺炎疫情還要多久才會得到控制？」問題，最新民調顯示，70.9％民眾認為，要4個月甚至半年以上才會得到控制；21.8％民眾認為，1至4個月就會得到控制；7.3％民眾則是未表態或不知道。

▲肺炎疫情民調。（圖／ETtoday民調中心）

相較於前次（3月6日至8日）調查，民眾認為要過「4個月至半年以上」才能控制疫情的比例，增加14.9％，顯示有愈來愈多的民眾對疫情的總體情勢感到不樂觀。

▲兩次疫情民調。（圖／ETtoday民調中心）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月16日至19日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,079份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.98％。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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