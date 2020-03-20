網傳武漢招工抬屍日薪16800元　苦主一天接200通電話：真這麼高薪，我也想做

▲陸網傳武漢招工搬屍，日薪16800元。（示意圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸社交圈近日瘋傳一則武漢招工搬運屍體的消息，內容聲稱是殯儀館招義工，一天僅需工作6小時，工資日結，每日4000元人民幣（約16800元新台幣，下同），文末還附上「何經理」的電話，強調直接電聯。陸媒報導，身在武漢的門號主人何先生被「招工抬屍體」謠傳折騰地夠嗆，「0天了，騷擾電話幾乎每天不斷，最多一天200多來電。」

《瀟湘晨報》報導，這位在武漢從事工程機械工作的何先生，因疫情需要臨時建築，因此，他便在微信朋友圈發出招聘啟事，招募怪手駕駛。令他意外的是，手機號碼因此洩露，還被人造謠編排成了「招抬屍工」的訊息。

▲武漢何先生透過網路招募怪手司機遭竄改。（圖／翻攝瀟湘晨報）

這則經竄改後的招聘訊息，聲稱是武漢的殯儀館招義工，工作內容則是「抬屍體」，同時還註明，「可以做到抬到沒有為止，初步估計2-3個月，最低做15天，經培訓穿防護服才能抬。」

訊息還稱，45歲以下，身體健康；簽合同上崗；提交個人資料，姓名、電話、身份證號以及緊急家屬聯繫人，工資日結，4000元/晚/6小時；做完需隔離14天，隔離期間（收費）按照國家標準300/天。文末強調，「直電聯，合格再加微信拉群，何經理：130×××××15。」

▲殯葬人員赴武漢支援。（資料圖／翻攝自大陸網站）

何先生表示，「這一看就是假的，不知道為什麼那麼多人相信？早前說是日薪7000元，即便按照現在說的4000元，一個月12萬元，我也想做啊。」

起初，何先生還耐心和別人解釋這是謠言，後來，訊息還稱，電話「24小時在線」，這更讓他不堪其擾。何先生提到，「20天了，騷擾電話幾乎每天不斷，最多時一天200多來電，來自全國各地，不得已只好報警。」