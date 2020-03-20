旅行社近乎停擺！交通部各發10萬紓困　推國旅「自由行至少補1000元」

▲航空業受疫情打擊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊觀光運輸業，交通部拍板紓困方案2.0，再投入100億元紓困。交通部長林佳龍表示，初步規劃針對3000家旅行社各發放10萬元補助，另會直接對旅行社員工發放補貼。在航空公司紓困部分，預計投入500億元補貼。完整方案預計本月底出爐。另外下半年也會推出國旅抵用券，自由行至少補助1000元，團客補助則會更優惠。

交通部今表示，將再投入100億元協助產業紓困，除了人才培訓經費加碼外，旅行業退團手續費，也擬由政府補助，此外將針對3000家旅行社及4萬名員工，直接發給補助款做為救命錢；另外，旅館業者及其員工、以及合法民宿，也擬比照旅行社的模式辦理直接補助。

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林佳龍表示，由於疫情險峻，第一版紓困經費已不夠用，昨日已與總統蔡英文提案加碼，也獲得許可，加碼費用除了以觀光基金支付，行政院主計總處也會協助籌措，完整紓困2.0方案預計3月底出爐，近10天內就會報院。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍指出，考慮到近期出入境旅行團全部取消，業者產生一大筆成本，必須向消費者索取相關手續費，恐導致雙方關係緊張，且航空公司也是受災戶，不應轉嫁到其身上，因此研擬交通部補貼手續費等額外費用，經費約3億元。

林佳龍表示，為減輕業者負擔，也已減免旅遊業者須繳納的稅金，或開放延後繳稅，另外也會規劃設計國旅抵用券，吸引本來打算出國的民眾改為國旅，也讓業者有生意上門．

林佳龍表示，旅行社等都有基本營運支出，即使沒有收入，也必須維持營運，因此規劃3000家旅行社各發放10萬元，並會給予員工直接補貼，希望業者「留得青山在，不怕沒柴燒」，度過景氣最困難的三個月後，也不用再另外招募新員工，呼籲業者「不裁員、不減薪」。

▲西門町徒步區，因為新冠肺炎影響，晚間七點人潮比以往少了近一半。（圖／記者呂佳賢攝）

針對航空公司紓困，林佳龍表示，初步規劃開放6家國籍航空提案，協助融資、貸款、利息補貼，預算初估約需500億元以上。

林佳龍表示，雖然觀光業現在損失慘重，但過去也曾經歷過SARS衝擊，相信業者都能挺過來，且我國防疫做得非常優秀，讓世界順利看見台灣，疫情結束後，國際觀光客一定都會想來台灣旅遊。