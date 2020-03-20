「泡麵罐頭之亂」起源！長輩賴群瘋傳：請存好一個月糧食　隔天爆囤貨潮

▼▲網友PO出群組對話截圖，網路上也開始流傳相關訊息。（圖／翻攝自PTT）

記者黃翊婷／綜合報導

自從衛生紙爆發搶購潮之後，近日也出現「泡麵罐頭之亂」。有網友在PTT發文分享家中長輩的群組對話截圖，內容除了勸大家儲備一個月份的糧食，還建議立刻到銀行提領所有的存款，讓他覺得很莫名其妙。其他網友看了也紛紛留言大喊母湯，萬一發生銀行擠兌，有可能會觸法。

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原PO提到，長輩群組裡的訊息內容包含要求大家儲存一個月份左右的糧食和生活必需品，例如可以久放的乾貨、平時可吃的葉菜類等等，而且要立刻到銀行提領所有存款，或者至少要領出一個月以上的生活費，就在長輩們收到訊息的隔天，便出現一堆人囤貨大搶購的現象，也就是泡麵罐頭之亂，不知道是發生了什麼事，或者這一切根本就是大賣場的廣告。

▼▲賣場貨架被掃空。（圖／ETtoday攝，下同）

其他網友看完原PO的截圖，紛紛留言表示，「提領所有存款，是詐騙嗎？」、「囤貨就算了，領錢母湯，叫長輩別再亂傳，等一下發生銀行擠兌，小心被判刑」、「不要亂提錢，會影響金融穩定，也會增加被搶的風險」。不過，對於是否有人刻意謠傳，要求民眾囤貨、提款一事，調查局已經展開追查，並陸續約談相關人士。

行政院長蘇貞昌也透過臉書「逆向操作」，強調政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠，國內衛生紙廠六成產能就夠全台灣用，全開甚至會賣不完，「貨很多盡量買」，用創意的方式鼓勵民眾多消費，期望能緩和受到疫情衝擊的產業損失，「台灣同時是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在武漢肺炎疫情衝擊，經濟趨緩的時候，政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能。」