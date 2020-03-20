土地公2度入夢要他做3件事　車城乩身斷食靜坐72小時為疫情祈福

▲屏東縣車城鄉福南宮住持蔡波19日起連續斷食靜坐72小時，幫台灣的武漢疫情祈福 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣車城鄉福南宮住持蔡波稱受到福德正神指示，19日起連續斷食靜坐72小時，幫台灣的武漢疫情祈福，其信徒也加入祈福行列，希望幫助台灣平安度過這一波疫情。

對此，命理專家徐英忠表示，雖生病看醫生對症下藥最有效；但從事命理近30年，曾遇到不少罹癌等症患者，採用類似飢餓法排毒，將體內毒素排放出去，冀求身體恢復健康；「連續斷食靜坐72小時」祈福作法，「心誠則靈」，肯定他為台灣祈福精神，但還要注意自己健康。

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福南宮住持蔡波傳出受福德正神指示於19日起連續斷食靜坐72小時，幫台灣的武漢疫情祈福消息傳開，昨天一早湧入不少民眾圍觀，廟方也進行相關道教儀式，整天端坐在廟門口的蔡波，也成為當地熱議話題。

61歲蔡波進行祈福儀式前指出，他本身是土地公的乩身，3個月前土地公突然入夢，只透露「有重要事情要說」便離開，兩週前再次入夢指「事情到了」，並要求他農曆3月26（國曆19日），進行「禁口、禁食、靜坐」72小時祈福。

他表示，由於自己有點年紀擔心體力扛不著，心理多次掙扎想著「怎麼跟土地公推辭」，沒想到前幾天土地公又入夢說「何來辭起」，加上政府宣布昨天起對非本國籍採取入境更嚴格管制，顯見疫情更加峻高，讓他硬著頭皮「聽土地公的話」。

福南宮工作人員指出，儀式開始後，路過參香的信徒避免近距離圍觀或觸碰影響蔡波，有意共同祈福的信徒，可以選擇在一旁跟隨跪拜祈福15分鐘即可，整個儀式預計在22日上午9時結束。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，61歲年紀連續斷食3天，身體健康應該還可以撐得下去，但一般斷食期間還是要補充水份，才能確保平安。

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