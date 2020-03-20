「洗手罷韓T」設計出自兒子之手…陳時中：小孩子有小孩子的事情

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，罷韓團體「Wecare高雄」趁勢結合防疫推出一款「洗手罷T」，上面印著「內外夾弓大立腕蓋投」8個步驟，除了呼籲大家勤洗手之外，也要記得出門投票，不過有眼尖網友認出，該衣服的設計師陳彥安就是衛福部長陳時中的兒子。對此，陳時中20日僅回應，那不是罷韓，小孩子有小孩子的事情。

Wecare商請設計的洗手T結合防疫議題很受歡迎，經於網路社群網友留言才得知設計師陳彥安是陳時中的兒子，一時間成了網友熱議的話題。Wecare高雄發起人尹立表示，一直以來罷韓都是推出的理念性週邊商品，這次面對疫情時，他們也與設計師討論，希望結合防疫與罷韓理念，勤洗手是為了健康，而蓋章投票則是為了「城市民主的健康」。

▲罷韓團體推「洗手罷T」，請陳時中之子設計。（圖／翻攝臉書Wecare高雄)



行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，針對陳彥安替Wecare高雄設計「洗手罷T」一事，陳時中會前受訪時僅表示，那不是罷韓，小孩子有小孩子的事情。

事實上，陳彥安日前就已在臉書貼文指出，近期幫Wecare高雄畫的圖，希望大家一起洗手做防疫，手洗乾淨回家投票（限高雄人，其他人看洗手部分就好）。

Wecare高雄則表示，陳彥安雖常年居於海外藝術創作，仍心繫台灣的發展，看著高雄市民所展現的自由意志能量、台灣對防疫的努力，透過他向來細膩微雕的藝術風格，要以藝術設計的專長，發揮一己之力，為防疫與城市健康努力到最後一刻。

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