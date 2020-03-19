義大利4.3萬人違反封鎖趴趴走！確診男「逃出隔離」爽血拼…最久要關12年

▲義大利全國封鎖，18日通報475人死亡，成為單日最高紀錄。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於9日宣布全國封鎖，儘管疫情持續擴散，18日更通報475人死亡，創下歷史新高，仍有少數人藐視法令。根據內政部數據，政府已針對4.3萬名違反禁令者提起訴訟。西西里一名確診男性患者無視居家隔離外出購物，被指控「助長疫情」，如果罪名成立，最高將面臨12年有期徒刑。

義大利累計超過3.5萬例、近3000死，18日通報475起死亡病例，創下單日最高紀錄。儘管總理孔蒂9日就宣布全國封鎖，要求各級學校、電影院、酒吧與體育館等場所歇業，婚喪儀式與運動賽事暫停或延後，民眾唯有在工作、與健康相關等絕對必要的狀況之下才可出門，仍有少數人無視法令。

▲義大利全境封鎖防堵疫情，但仍有少數人違規。圖為米蘭火車站檢查通行的情況。（圖／達志影像／美聯社）



根據義大利內政部數據，警方11日至17日攔截70萬名公民，其中4.3萬人違反封鎖令。一名30歲男子10日凌晨在路邊與性工作者搭話被逮，威尼斯與坎帕尼亞（Campania）地區都有牧師外出主持喪禮遭到起訴。

此外，西北部奧斯塔（Aosta）一名男子隱瞞症狀接受鼻子整形手術，事後確診。西西里的夏卡（Sciacca）一名男性患者無視自我隔離命令，外出購物時被逮，遭檢察官指控「助長疫情」，如果罪名成立，將面臨最高12年有期徒刑。

《衛報》報導，由於禁令仍准許民眾在有限的時間內，到住家不遠處放風一段時間，引起民眾疑惑與抱怨。另外，許多被指控違反封鎖令的人也說，法令模糊不清、難以理解，因此才會違規。

西西里阿格理真托（Agrigento）的檢察官維拉（Salvatore Vella）表示，有些人認為疫情只是假新聞，有些人則是因家庭糾紛而走出家門，但最大的問題在於，除了確診者或曾與患者接觸的人以外，「政府法令沒有明確禁止公共場所」，「如果法令更清楚一點，將賦予檢察官更明確應用法律的能力，也能讓公民擁有更強烈、不犯法的動機。」

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