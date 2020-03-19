飛日本留學　男大生機場抱媽媽…下秒哭了：我一定會回來

▲小港機場出境大廳空蕩蕩，僅有男大生一人要出國。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，許多到國外遊玩的台灣人都選擇這幾天返台。不過，高雄小港機場19日有名學生準備出國，出發前往日本前，他與母親在機場相擁而泣，對著媽媽承諾「我一定會回來」。

這名準備出國的是名許姓學生，今年申請到台日交流協會的獎學金，要前往日本的神戶大學念書。原先受到疫情影響，他詢問交流協會可否延期，但得到「因為拿的是交流協會的獎學金，沒有辦法延期」的答覆，如果打算下學期再出發，就要自費。

▼男大生上機前與媽媽相擁而泣。（圖／翻攝《東森新聞》）

為了遠赴日本圓夢，許姓學生帶了不少簡便防疫物資，隨身包內裝有手扒雞手套、雨衣等物品，若有需要用到，就會立刻穿上。許姓學生的母親說，由於兒子的機會只有今年，好不容易爭取到名額，也別無選擇，只能前往日本，家人能做的，也只有表示支持，「沒辦法展延，對，沒辦法，因為那是每年、每年的名額。」

許姓學生出發前，與母親在小港機場離別，似乎是受到疫情的影響，許姓學生抱緊媽媽，對著媽媽說「我一定會回來」。媽媽受到兒子的影響，也不捨地哭了出來，場面令人感到鼻酸。

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