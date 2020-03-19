指陸靠外宣洗白　邱垂正引「吹哨者」名言：社會不該只有一種聲音

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情爆發後，兩岸「政治角力」屢次被擺上檯面，面對中國大陸官媒點名抨擊，以及中美「媒體戰」餘波，我陸委會副主委兼發言人邱垂正19日說，中共此舉旨在轉移內部治理體系問題，但「一個健康的社會，不應該只有一種聲音」，呼籲中方停止壓制人民言論自由、尊重新聞自由，才能防止類似危機再發生。

邱垂正在下午舉行的例行記者會上表示，疫情發展至今，已經對全球人類的生命安全、經濟發展造成嚴重影響，「雖然近期以來，中共企圖透過內外宣傳，來洗白他們的形象跟名聲」，但我們認為，要戰勝疫情只有坦然面對事實真相，並修改才有可能。

▲疫情發生時期適逢台灣1月大選結束，兩岸對立情緒高漲。（圖／路透社）

他強調，台灣政府致力維繫兩岸關係、良性互動發展的政策制度沒有改變，本會相關的發言，都秉持公正、客觀的立場，向社會大眾說明事實，希望中共當局要正視及改善其內部治理的問題，而不是轉移焦點、推卸責任，將自己的問題歸責給台灣或他人。

邱垂正還說，中共歷年面對天災、人禍，旅次用宣傳機器引導、嚴控輿論轉移焦點，旨在避免觸及其一黨專政體制，應對失靈的根本問題。

他舉大陸疫情之初已故醫師「吹哨者」李文亮的名言，表示「一個健康的社會，不應該只有一種聲音」，認為當言論自由、新聞自由作為社會預警機制重要環節失去作用，就可能遭遇更大的風險，例如當初李醫生等人遭到封口，而後疫情蔓延，就是「眼睜睜的教訓。」

最後，邱垂正說，對我方良善建議，中共方面一再透過官方及媒體對台灣政治批判與操作，在此要表達嚴重的遺憾。我們還是要呼籲中共當局應停止壓制人民的言論自由、尊重新聞自由，並反思內部治理體系的問題，才能夠防止類似的危機再度發生。

▲邱垂正曾經評論習近平赴武漢視察一事。（圖／翻攝新華網）

據了解，邱垂正日前指中共總書記習近平赴武漢視察，是中共當局在消滅全球，以及其內部對疫情起源和隱匿疫情的記憶。對此，大陸官媒《人民日報》海外版16日刊登評論文章批評，「邱垂正在記者會上公然編造誣衊大陸的謊言」。

該評論還說，此番言論顯然呼應一些美國政客給大陸潑髒水，這副挾洋自重的嘴臉，再次暴露了自己甘為鷹犬的醜態。在此之前，有鑒於兩岸於包機協商屢有爭議，兩岸多次隔空交火，行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，都曾被大陸官媒點名。

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