桃機出境大廳空蕩蕩！她返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

記者陳以昇、陳韻如／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自19日凌晨0時起限制非台灣籍人士入境，且返國台人均須居家檢疫14日，導致桃園機場今早爆發逃難返國潮。記者走訪桃園機場，發現不論入、出境航班幾乎取消大半，整個大廳空蕩蕩；而一名長期居住國外的男子表示，原定4月初要搭機到土耳其，但現在因為疫情影響，擔心卡在當地進退不得，只好改期，「沒想到這麼嚴重」。

▲桃機出境大廳空蕩蕩，旅居國外兄妹驚呼，「沒想到那麼嚴重」。（圖／記者陳以昇攝）

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《ETtoday新聞雲》記者19日前往桃園機場，發現受到新冠肺炎疫情衝擊，出、入境航班表上呈現滿江紅，幾乎取消大半，相較以往充滿人潮的二航廈出境大廳，如今整個空蕩蕩，航空公司員工都比旅客還多。

▲▼出境大廳幾乎都是外籍旅客，人潮也銳減許多，航空公司員工都比旅客多。（圖／記者陳以昇攝）

此外，一對剛辦好登機手續的兄妹受訪表示，兄妹倆長期居住國外，2個月前返台探望90多歲老母親，而哥哥原訂4月初要搭乘土耳其航空到土耳其在轉機到巴西，但土耳其因為疫情影響而停飛，他擔心會卡在土耳其進退不得，只好改期，而至於妹妹則是今天要搭乘長榮航空飛回洛杉磯，2兄妹最後也驚訝表示，「沒想到疫情會這麼嚴重」。

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