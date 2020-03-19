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28歲酒駕女對警「瘋狂咳嗽＋呼氣」：我有新冠肺炎！　悲慘下場出爐

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▲美國,紐約州,警察,口罩。（圖／路透）

▲美國紐澤西州一名女子酒駕車禍，竟對著警察咳嗽，自稱感染新冠肺炎。圖為紐約州一名警察帶著口罩值勤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州28歲女子皮亞薩（Lea Piazza）酒駕發生車禍，到警局處理後續事項時，竟朝著警方瘋狂咳嗽、呼氣，放話表示「我有新冠肺炎，現在你也有了！」此舉引發警方大動作調查，幸好只是虛驚一場，但她仍被指控酒駕、駕駛疏忽、拒絕酒測與通報錯誤公共警報等罪名。

《華盛頓郵報》報導，皮亞薩12日涉嫌酒駕發生車禍，到警局處理相關事宜時態度兇狠，不願回答問題。她對著警察用力呼氣，甚至拒絕摀住口鼻、朝著其中一人咳嗽，「我有新冠肺炎，現在你也有了！」

漢諾威警察局（Hanover Township Police Department）表示，同仁一開始只是覺得困擾，聽見這句話以後，立刻聯繫公衛單位、啟動調查，並要求曾與該女子接觸過的3名員警自我隔離。

根據NJ.com，漢諾威警察局17日宣布只是虛驚一場。局長懷特（Dave White）說，雖然女子宣稱男友感染新冠肺炎，現在正於紐約住院治療，但「這100％是錯誤的」。被指涉是「患者」的男子表示，他只與皮亞薩約會過一次，而且是因為一項與疫情無關的牙齒問題住院。

皮亞薩13日已經針對失控行為向警方道歉，但仍被指控酒駕、疏忽駕駛、魯莽駕駛、拒絕接受酒測與通報錯誤公共警報等罪名。

▲美國,紐約州,警察,口罩。（圖／路透）

▲隨著美國疫情擴散，許多警察希望尋求更彈性的執法方式。（圖／路透）

隨著美國疫情擴散，許多警察希望尋求更彈性的執法方式，以利同時保護自己與社區的安全，外界也開始思考什麼樣的犯罪才需要警察來到現場。

根據《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer），費城警察局局長奧特洛（Danielle Outlaw）於17日通知，警員之間應保持社會距離，對於毒品犯罪、偷竊等案件也有自由裁量權，可以延遲非暴力犯罪的逮捕行動。奧勒岡州波特蘭警察局上周也宣布，將減少警方親自到現場處理通報案件的頻率，尤其是針對不造成生命威脅的犯罪，防止新冠肺炎傳播。科羅拉多州丹佛（Denver）、密西根州蘭辛（Lansing）與紐約州雪城（Syracuse）等地也實施類似政策。

但也有一些警方部門決定如常執行逮捕任務。加州聖荷西（San Jose）警方表示，雖然建議同仁遵循公衛單位建議的安全距離，但保持6英尺（大約30公分）的距離實在難以逮捕嫌犯。局長加西亞（Eddie Garcia）坦言很難遠距工作，「我們無法避免接觸。我們沒有那種奢望，我們可以限制接觸，但無法消除接觸。我們必須在現實的期待之下運作。」

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