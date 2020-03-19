不定時炸彈！三重婦菜刀猛砍鐵皮牆、剪斷瓦斯管　鄰居嚇壞求保命

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記者陳豐德／新北報導

新店隨機殺人案效應，讓民眾對精神不穩鄰居更加恐懼！新北市三重區一名無業的簡姓婦人，遭控因懷疑住家的水、電線路被鄰居破壞，氣得持菜刀猛砍鄰居鐵皮牆壁，驚悚全程被監視器拍下，近期甚至還涉嫌剪斷瓦斯桶管線，鄰居嚇得說「不是妳有病其他人就該死！」，希望相關單位能夠重視這顆未爆彈。

▼三重一名婦人精神不穩，持菜刀猛砍鄰居家鐵皮。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，這名62歲的簡姓婦人獨自住在新北市三重區巷內，以拾荒維生，精神狀況相當不穩定，獨自擁有一棟3層樓高的老舊房屋，但從一樓到三樓堆滿各式雜物，大門連打開縫隙供出入都有困難。數年前，他就因為竊盜案遭警方逮捕，未到案後遭地檢發布通緝又再次被捕，是轄區警方的頭痛人物。

鄰居指控，簡婦因妄想抽水馬達無法使用及屋內斷電，都是他們所為，加上先前因為簡婦垃圾亂擺，自己協助整理反引起對方不滿，雙方爆發生口角衝突；日前簡婦就朝3樓的鐵皮隔板「持菜刀一直砍、一直砍，就是想過來破壞我們家的電線，我找水電來她又跑過來剪斷！」越講鄰居越是無奈，因為深知就算報案處理也沒有強制力。

▼鄰居指控後門外的瓦斯桶管線被簡婦剪斷，險些釀成氣爆。（圖／記者陳豐德翻攝）

更有另名女鄰居指控，先前因為簡婦曾在樓上朝巷弄內扔擲玻璃瓶，她當下氣得與她大吵，不料簡婦竟然隨手拿出一把利刃，作勢要刺她；近期甚至還剪斷隔壁鄰居的瓦斯桶管線，鄰居嚇得直說，「萬一燒起來了怎麼辦？隔壁有2戶是有不能走路的老人，我們能怎麼辦？」

里長陳首清則表示，簡姓婦人不僅會丟玻璃瓶、拿刀砍鄰居牆壁，還會往樓下扔排泄物，真的是我們這的頭痛人物，1個月前有請警方、消防及衛生機關及醫師來開會評估，但因為當時簡婦不在屋內，加上她的舉動目前還未傷到人，所以未達強制送醫要件，只能夠請鄰居加強蒐證；這幾天新店隨機殺人案發生後，里民擔心地向他反映：「若是她發狂下來隨便亂砍，那不是白白送死？」希望相關單位能積極處理，等到憾事發生就已來不及。

▼現場鐵皮留下數十個刀砍凹痕。（圖／記者陳豐德攝）

▼簡婦會將垃圾丟棄在住家外，鄰居與他因此發生爭執。（圖／記者陳豐德翻攝，畫面經變色處理）

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