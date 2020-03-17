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影／防意外攻擊！MIT「防刺衣」詢問度提高　同款後背包也熱銷

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記者陳政錄／台北報導

現代人安全意識提高，曾被台北市長柯文哲試穿的「最強MIT」防刺衣，近日因社會上發生意外事件，再次被鄉民拿來討論，經《ETtoday新聞雲》實地走訪業者，發現民眾詢問度確有提高，且不只有防刺外套，還有使用同樣材質的後背包，可供民眾選擇。

▲▼台灣紡織業者研發有防刺、防砍、防切割甚至防彈功能的外套、後背包。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣紡織業者研發有防刺、防砍、防切割甚至防彈功能的外套、後背包，一般水果刀在外套上要切割多次，才會影響到外觀，露出裡面的特殊纖維材質。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，能夠防穿刺、防砍、防割甚至防彈的材質，係台灣業者透過多項專利技術、紡織科技，將POLY等彈性面料與美國杜邦公司研發的克維拉纖維（Kevlar）緊密貼合，由於該纖維強度為同等質量鋼鐵的5倍，但密度僅為五分之一，達到上述的防護效果，被廣泛運用在軍隊、警察系統中。

艋舺、西門商圈為台灣紡織業重鎮，以柯文哲2017年曾經親自試穿，驚呼「太誇張，連刀子都刺彎了！」的MIT防刺衣為例，業者台覲實業公司以「日常從眾，防範未然」為訴求，用獨家貼合技術搭配各項專利、特殊膠水強化結構，開發「KEVLAR防砍布料」，搭配多樣表層布料，設計成牛仔夾克、防風外套、戰術夾克等多款休閒性質的服飾，甚至還有後背包可供選擇，讓一般民眾都能購買。

▲▼台灣紡織業者研發有防刺、防砍、防切割甚至防彈功能的外套、後背包。（圖／記者陳政錄攝）

因日前在新北市街頭發生的意外，門市人員受訪坦言，近期他們的詢問度的確有提高，甚至有客人提出防彈需求，這些都可以為他們提供客製化，差別在於特殊纖維材質的厚度。

她解釋，公司採用的「KEVLAR防砍布料」具備防砍、防割的防護效果，小把或刀刃較軟的刀械要穿刺也有難度，但考量實際情況和有些刀刃較為尖銳，可以在衣服開口裝入防刺插片，有一定的厚度，能達到更好的防護效果。

至於同樣採防砍布料設計的後背包，門市人員說，他們的顧客涵蓋商務人士、官員和一般民眾，有些消費者會同時購買外套、背包，達到「1+1」的防護效果，或是在天氣轉熱的時候，選擇背後背包出門，同樣有助防範意外攻擊事件。

▲▼台灣紡織業者研發有防刺、防砍、防切割甚至防彈功能的外套、後背包。（圖／記者陳政錄攝）

▲除了防刺衣，還有採用同樣材質的高防護功能後背包。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，台灣業者從原料加工到製成成品，全程MIT，考量克維拉纖維加工、貼合面料有一定難度，以台覲實業為例，衣服和包款的零售價格在19,000元到27,000元新台幣之間，另台灣也有同業研發相似產品，但在材質強度、舒適度、技術、外觀和價格上會有所差異，成為民眾防範社會上突發事件的新選擇，也體現台灣紡織業深厚的軟實力。
 

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