獨子被「小鄭容和」隨機殺死　悲傷父殯儀館飆淚哽咽喊：這一定要判死刑！

記者陳雕文、徐愷昕／新北報導

23歲的王姓直播主13日與妻子爭吵，持刀捅死無辜路人，引起社會熱議。日前警方偵訊後已將王男送交台北地檢署偵訊，同時，因他涉犯殺人重罪，也已向法院聲請羈押獲准。今（17）日早上台北地檢署承辦檢察官抵達板橋殯儀館解剖林男遺體，確認林男死因，而死者家屬一早也來到靈堂，各個面色凝重，死者父親步行出殯儀館時飆淚表示，「這一定要判死刑，不能放出社會來危害人」。

王男落網後供稱，他從國中開始患有「心理解離、精神分裂」等症狀，若情緒失控，可能會殺人，也可能殺完人再自殺。而王男辯護律師日前在檢方聲押王男時，也以「王男有精神障礙」為由，辯稱王男並非故意殺人，應是涉及傷害致死罪，引發各方議論。

▲新店隨機殺人案，17日早家屬抵達靈堂。（圖／記者陳雕文攝）

林男家屬17日早上抵達板橋殯儀館偕同檢方驗屍，林父步出靈堂時面色蒼桑，面對媒體訪問他哽咽表示，「希望國家給我一個公道，這個社會、這個司法……我的兒子真的很乖，這一定要給他（凶手）判死刑，不能放出來繼續危害人，我希望判死刑」。

據了解，今日檢方解剖用意用意除了釐清林男死因外，主要是為確認王男是否有殺人犯意，透過林男受傷害程度推斷王男下手情形，若王男殺人犯意明確後續將以殺人罪偵辦。

這起隨機殺人案發生後震驚社會各界，就有網友在臉書發起活動，無限期支持政府立法，街頭隨機殺人者唯一死刑，15日上線至今已超過15萬人有興趣、4.7萬人表示支持，大家紛紛於底下留言表示，「現在隨機殺人的，哪個會說自己是正常」、「精神病不該是逃離死刑的理由」、「寶貴的性命不是一句精神病就能潦草帶過」、「整天講人權人權的，請問死者人權呢，殺人奪命不用付出代價嗎」、「跟老婆吵架就殺人，殺人後才說有精神病，真是逃死的好藉口」。

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