無辜女童「家樓下玩耍」被砍死！19歲男大生持刀隨機殺人…背後撲倒瘋狂砍頭

▲貴陽19歲男大生隨機殺人，砍死2歲無辜女童。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州省貴陽清鎮市15日發生一起令人震驚的隨機殺人案。19歲的男大生近期因病休學在家，當天突然情緒失控聰廚房拿起菜刀衝出家門，下樓選中在社區內玩耍的2歲女童，下秒瘋狂從背後撲倒，刀刀砍頭，連捅5刀，造成孩子慘死。實發當時，女童母親就在一旁，目睹全程，當場嚇呆。

綜合陸媒報導，2020年3月15曰16時許，貴州貴陽市公安局110指揮中心接群眾報警稱，在清鎮市雲嶺東路某社區內有一男子持刀傷人；接警後，巡邏警力立即趕往現場處置，並通知120趕赴現場。

出警民警趕到現場後，立即將犯罪嫌疑人楊姓嫌疑人控制，並帶回警局審訊。隨後，受傷女童經清鎮市人民醫院搶救仍不幸死亡。

經調查，就讀於廣東某高校的楊男因病休學在家，案發當天，情緒波動較大。當時，父親發現兒子不對經，馬上和他交流談心。這時，楊男表示，在校讀書期間，與宿舍同學、老師、宿管關係較為緊張，學習生活不愉快。

隨後，父親馬上和校方溝通兒子的情況。沒想到，楊男突然情緒失控，從自家廚房拿了一把菜刀就衝出了家門，到社區樓下將正在玩耍的女童殺死。

▲19歲男大生。（圖／翻攝自微博）

女童父親事後在朋友圈描述了女兒慘死的過程，「他手提菜刀，從女兒的媽媽身後繞向孩子，以最快的速度把孩子猛地按倒在小車上，把菜刀猛烈地揮向孩子的頭部，以最大的力氣、最大的速度表達他對家的不滿，達到他內心的快感；我2歲的女兒頭部被連砍5刀，刀刀致命，當場躺在血泊之中。」

他還進一步描述，「兇手在殺人之後，還喪心病狂的高呼『我不是弱者，我要報復社會』；我的長期在抗疫一線加班的妻子，目睹這短短幾秒的驚天慘狀。」

目前，楊男已被清鎮市公安局刑事拘留， 案件正在進一步依法辦理中。

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