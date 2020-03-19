國防部：愛國者飛彈攔截率約75%至88%

▲愛國者三型飛彈發射車。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，共軍仍時不時對台恐嚇。無黨籍立委傅崐萁19日在立法院質詢時詢問國軍愛國者飛彈的攔截能力，國防部副部長張哲平表示，攔截率概略在75%至88%之間，若是一枚愛國者飛彈攔截敵軍一枚飛彈，攔截率大約為75%，若兩枚愛國者攔截敵軍一枚飛彈，攔截率則提升至88%。

嚴德發19日赴立法院外交及國防委員會就國防部業務概況進行報告，並備質詢，嚴德發因下午須赴總統府召開會議，因此在中午請假獲准離開立法院，並由軍政副部長張哲平上將備詢。

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者李毓康攝）



傅崐萁質詢時表示，兩岸關係越來越緊張，詢問國防部未來若發生戰事，較有可能發生武力戰爭還是經濟戰爭。張哲平回應，根據國防部接獲的情資，中國大陸從多年開始便對台進行心理戰、輿論戰、法律戰，並以軍事戰為後盾，就現有能力，要對台發起全面奪島作戰仍有限制。

張哲平說，依據國軍推演，經濟戰、軍事戰都有可能，以現階段來說，國防部認為以經濟戰優先。

傅崐萁再問，從一月至今共機接總共接近防空識別區幾次。張哲平表示共有四次，3月16日是第一次夜間長訓，但只是夜間訓練沒有繞台，且僅有接近防空識別區沒有進入。張哲平說，為了避免擦槍走火，空軍一直秉持著不畏戰、不懼戰、不挑釁的行為。

最後傅崐萁追問，面對中共M族東風系列地對地導彈，我國愛國者飛彈攔截率多少，張哲平則說，攔截率概略在75%至88%之間，若是一枚愛國者飛彈攔截敵軍一枚飛彈，攔截率大約為75%，若兩枚愛國者攔截敵軍一枚飛彈，攔截率則提升至88%。

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