第二批中國抗疫專家抵義大利！「13人+9噸醫療物資」昨日落地米蘭

▲第二批中國抗疫醫療專家組18日抵米蘭機場。（圖／翻攝新華社）

記者邱茀濱／綜合報導

義大利的新冠肺炎疫情屬歐洲重災區，目前已累計3.6萬確診，近3千人死亡。繼中國首批派遣的醫療專家組日前抵達後，昨（18）日第二批也安全到達了米蘭機場，並攜帶了9噸的捐助醫療物資，準備協助抗疫。

據《新華社》報導，第二批協助義大利抗疫的13名陸專家，已經於18日抵達米蘭馬爾奔薩機場，並隨機攜帶了呼吸機、雙通道輸液泵、監護儀、檢測試劑等9噸中方捐助的醫療物資。據悉，這批專家主要來自浙江省衛健委及相關醫療機構等。

對此，倫巴底大區副主席薩拉衷心感謝中方帶來急需的醫療物資，並指出義方處於關鍵階段，中方及時伸出援手，醫療專家組和物資的到來是中義友好的最好印證，義方願與中方專家組合作、充分溝通，爭取早日迎來疫情的轉折。

另外，中國駐義大利大使李軍華指出，中國不遠萬里向義大利派遣醫療專家團隊，是兩國人民守望相助、共克時艱的真實寫照。兩國專家互相切磋、共同努力，一定能為戰勝疫情作出重要貢獻。

中國國家衛生健康委和中國紅十字會9名專家曾於12日出發馳援義大利，並包機裝載了31噸醫療物資，包含ICU病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑、普通健康人血漿、新冠康復者血漿，順利於當天晚間抵達羅馬。

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