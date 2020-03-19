北市豪華防疫旅館曝光！14天要價12萬元　100間房已被訂爆

▲北市防疫旅館曝光。（圖／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎持續延燒，北市成立防疫旅館，迄今已順利解決80位檢疫旅客無處可歸的問題，不過隨著第三級警告國家持續增加，防疫旅館需求大幅增加。北市府19日宣佈，與白石集團瀚寓酒店合作，推出北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價7500元，14天隔離期間需實際支付12萬1275元，由居家檢疫對象自費。

業者指出，原本房型原價從1萬6千到2萬多不等，防疫專案則是有兩種價位，基本房7500元，以及有拉門的套房8500元，另需再加上15.5%稅金，若以7500房型計算，居家隔離14天總共需要實際支付12萬1275元。

業者表示，酒店分三時段送餐，分別是8時至9時，12時至13時，以及18時至19時，餐點抵達後會電話通知房客領取，另外會送備品，收垃圾時間早晚一次，分別為10時30分以及17時，若房客購物需求，準備200項以上品項零食、日用品，提供線上訂購，並於一、三、五收單，一、三、五送貨。

業者說明，屋內並提供酒精、體溫計等配置，館內也備有護理人員、多聯變頻空調系統，房客離開後會使用紫外線殺菌燈，殺菌後員工再全副武裝，戴上手套、口罩、護目鏡進行消毒、打掃。

黃珊珊強調，公開透明事北市府很重要的政策，如果不願意公佈沒有意見，北市府轉介防疫旅館有標準，第一，旅館員工要100%同意，第二，需要經過觀傳局、衛生局檢查的標準，價位比普通旅館高，但是他們都是樂觀其成，100間房其實已經訂的差不多了，需求會愈來愈高。黃珊珊也提到，北市府希望居家檢疫的人住在家裡，家裡的人出來住旅館，可以住正常旅館。

黃珊珊說，前幾天電話就被打爆了，昨天以前就訂得差不多，國人真的回來的很多，雙北是最多的，相關設施都符合防疫旅館需求，並訓練相關人員，希望趕快找到新的旅館業者，因為真的供不應求。