北市首公開防疫旅館　酒店提供100間房一晚7500元

▲北市首公開防疫旅館，圖為瀚寓酒店房間。（圖／翻攝瀚寓酒店官網）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎持續延燒，北市2月21日起率先成立防疫旅館，迄今已順利解決80位檢疫旅客無處可歸的問題，不過隨著第三級警告國家持續增加，防疫旅館需求大幅增加。北市府19日宣佈，與白石集團瀚寓酒店合作，推出北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價7500元，這也是北市府首度對外公開防疫旅館。

觀傳局強調，該棟旅館大樓樓上有商辦，但是旅客出入口與上班族分開，絕對不會接觸一般民眾，旅館提供100間房間，不會接散客，原本原先住一晚至少破萬，定價偏高，不過旅館為了響應防疫，訂下統一價格，入住一晚僅7500元。

觀傳局說，由於原本旅館鎖定是商務人士，因此旅館提供網速快的網路，並主打各層的多聯變頻空調系統，其他設備都有符合防疫旅館的要求，該旅館於去年底試營運，雖然是新成立的旅館，但希望此次實現一些企業責任，也願意對外公開，目前3間防疫旅館房間數共有178間。

事實上，「瀚寓」精品酒店座落於信義區的基隆路，由元大集團馬家第二代、華新麗華集團焦家媳婦馬維欣所經營，由馬擔任董座的華新麗華旗下和鑫光電轉投資，創下科技業開旅館的先例。

根據飯店官網介紹，馬維欣親手打造「瀚寓酒店」，歷時四年籌畫，以「四代紅樓夢，百年民國史」為命題核心，華麗亮相，馬維欣以祖父馬繼良先生一代的歷史記憶與經典風華為設計靈感，細節皆採新中式風格，體現民國初年雅士文化的精緻美學。根據官網資料，「瀚寓酒店」提供之房型，費用從1萬6千元至6萬元不等，相當高檔。

觀傳局強調，館內備有護理人員進駐，中西餐主廚精心烹調美味佳餚、各層的多聯變頻空調系統、高速上網支援視訊開會；更有市府觀傳局、衛生局、民政局、警察局、聯合醫院等支援，透過高規格軟硬體，建構堅強防疫堡壘。