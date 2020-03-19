防疫旅館14天12萬元！陳時中：不反對居家檢疫者住家裡、家屬住旅館

▲北市第三間防疫旅館瀚寓精品酒店一晚7500元。（圖／記者張一中攝）

記者陳涵茵、楊亞璇／台北報導

新冠肺炎持續延燒，北市府於19日宣佈推出北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價高達7500元，「豪華級」防疫房引起外界關注，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「居家檢疫在家，家人住外面（防疫旅館），不反對。」

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▲陳時中不反對隔離家屬入住防疫旅館。（圖／記者李毓康攝）



目前台北市3間防疫旅館房間數共有178間。陳時中記者會上提出建議，在各個地方設立隔離旅館大家都要做，現在22縣市已有17縣市設有，他強調：「居家檢疫的人待在家裡，家人住在外面，我不是太反對啦，反正大家就是跑持距離跑持心情愉快，不要違法，這些行為都是歡迎的。」

陳時中也提到，許多人回到家不太知道如何進行居家檢疫，像是保持適當距離、寢具餐具不共用，會再出一個宣導短片教導民眾正確防疫。

▲14天隔離期間需實際支付12萬1275元。（圖／記者張一中攝）

防疫旅館業者出面說明，屋內提供酒精、體溫計等配置，館內也備有護理人員、多聯變頻空調系統，房客離開後會使用紫外線殺菌燈，殺菌後員工再全副武裝，戴上手套、口罩、護目鏡進行消毒、打掃，更有市府觀傳局、衛生局、民政局、警察局、聯合醫院等支援，透過高規格軟硬體，建構堅強防疫堡壘。