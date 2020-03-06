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秘笈公開！北市公布防疫旅館SOP　目前30名檢疫旅客入住

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▲▼柯文哲出席台北市雙語教學停課不停學發表會。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府觀傳局6日晚間公布90頁「旅館防疫手冊」，內容詳述旅館防疫措施、如何接待檢疫旅客，並建立正確防疫概念與標準作業程序，透過豐富圖文解說，讓旅館業者共同建構完整防疫體系。觀傳局指出，北市目前共有2家防疫旅館、提供約60間客房，現接待約30名檢疫旅客入住，後續尚有24位旅客預約。

《台北市旅館防疫手冊點我》

觀傳局指出，「旅館防疫教戰手冊SOP」內容完整且多元，除有旅館如何申請成為防疫場所標準作業程序外，也包含各類用品準備清單、入住退房、客務餐飲、清潔打掃SOP，以及員工、住客身心狀況照顧及緊急狀況處理等篇章，另外也納入防疫旅館協助叫車標準流程、FAQ等，讓防疫旅館能迅速掌握各項要點，確保旅客與員工健康無虞。

同時，手冊更附上「防疫旅館自我檢核表」、「旅客健康聲明調查」、「體溫登記表」、「防疫備品清單」等11份表單，整份手冊厚達90頁；透過目錄章節清楚索引與分類，讓旅館業者能按表操課依樣畫葫蘆，不需至各部會局處網站四處搜尋資料，節省時間並能有效快速傳遞正確資訊。

除了作為一般旅館提升防護品質之用外，觀傳局表示，手冊更詳細記載接待檢疫旅客的必要流程。其上可看到FAQ中明確要求「檢疫旅客與一般旅客分層，若無法分層則不收散客」、「檢疫旅客只要在入住前、退房後使用電梯，就會依照標準程序消毒」、「避免檢疫旅客與其他樓層人員同時搭乘電梯，以降低交叉感染風險」，各類可能遇到的問題都鉅細靡遺交代，讓旅館有所依循。

觀傳局舉例，由於14天入住期間無人入內打掃，防疫旅館將會依照作業程序提供6條以上毛巾，或是拋棄式不織布巾等一次性個人用清潔備品，確保衛生安全。檢疫旅客更換使用後之寢具備品，則置放於專用束口袋內，裝袋封口後置放房門外，房務人員依布巾清潔流程，送至洗衣廠做強化除菌清潔處理。

此外，旅客垃圾則依照環保局規定，由甲級廢棄物清運廠商每周6次清運，不會堆積。因清潔消毒對防疫旅館也是重要的考慮環節，地毯相對平面地板在清潔消毒上相對困難許多，因此手冊中也特別標註，目前防疫旅館均以地板為主，暫不考慮地毯鋪面。

觀傳局指出，今日公布的「旅館防疫教戰手冊SOP」讓旅館能按部就班準備保護措施，透過市府與旅館業密切合作，建構堅強防疫堡壘，也讓國外來臺求學及商務人士，以及自中、港、澳、韓、義大利及伊朗返國民眾，都能有安心住處，保護社區衛生安全。
 

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