囤1800桶醫用酒精「到貨當天就被逮」　她被重判三年半下場出爐

▲上海一成姓女子違規囤積約1800桶醫療用酒精，想發災難財遭到逮捕，3月17日被法院判刑。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成醫療物資缺乏，但上海卻有一名成姓女子違規囤積1800桶「75%消毒酒精」，被警方查獲後法院判決今天出爐，她不只要面對3年6個月的有期徒刑，還被處以人民幣4萬元（約合新台幣17.28萬元）的罰金，涉及物資全數充公，可以說是賠了夫人又折兵。

澎湃新聞報導，3月17日上午，上海市浦東新區人民法院對被告人成某，犯非法經營罪一事，進行公開審理並當庭作出一審判決，決定判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣四萬元，查獲在案的贓物、作案工具予以沒收。

▲女子囤積約1800桶醫療用酒精。（圖／翻攝自大陸微博）

據檢察院指控，成性女子在2月10日，為牟取非法利益，在未取得經營危險化學品資質的情況下，透過微信，從山東購進75%醫用消毒酒精約1800桶（每桶5公升，一共合計約9噸重），並囤積在自己位於浦東新區惠南鎮的居住地，後以每桶人民幣130元的價格出售牟利。

經執法單位鑑定，該醫用消毒酒精系危險化學品。同日，公安機關抓獲成某，並當場查獲1725桶75%消毒酒精，價值人民幣20多萬元。

據了解，成姓女子當天才剛到貨，賣給熟人40桶就立刻被警方查獲。在3月17日庭審過程中，辯護人表示成女為初犯，應給予從輕處罰，但法院認為，在新型冠狀肺炎疫情防疫時期實施犯罪，需酌情從重處罰。

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