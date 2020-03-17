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影／返京後拒隔離「出門跑步」...還氣炸嗆要找領導！澳籍華人被公司開除

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▲▼返京女子不願配合居家隔離14天的措施。（圖／翻攝央視新聞）

▲返京女子不願配合居家隔離14天的措施。（圖／翻攝央視新聞）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大流行！為了防堵境外輸入新冠病毒，北京祭出最嚴厲的措施，不管你是否進出過高風險國家，返京後一律要接受14天集中隔離管制。但卻有一名澳洲女華人返國後，竟不按照規定隔離，甚至不戴口罩外出慢跑，事後面對防疫人員的勸說，還誇張大喊「救命騷擾」。目前，該名女子所屬公司已將她開除。

綜合陸媒報導，日前一名從澳洲返回北京的華人女子，不僅不接受居家隔離14天的規定，甚至不戴口罩外出跑步。事後面對社區防疫人員的勸說，她還反駁跑步是自己的自由，需要鍛鍊身體，否則「我病了誰來照顧我？你來嗎？」更誇張的是，她還氣噗噗說防疫人員「無理取鬧」，直言要對方找領導來，並大喊「救命啊～救命啊！有人騷擾！」最後氣炸甩門回家。

隨後，警方趕達現場對她進行了警告，並告知她從國外返京，必須居家隔離14天，這是保護她自己，也是保護其他人。但對方還是十分固執，表示這不是什麼大事，讓她居家隔離就是為難她？

對此，該名女子所屬公司拜耳中國發布聲明指出，目前已根據相關規定，對該名員工做出「辭退處理，立刻生效」；所有員工，都應嚴格遵守各地政府抗擊新冠疫情的各項措施，並嚴格遵守當地法律和法規；日後將繼續與中國政府和民眾一道，抗擊新冠肺炎疫情，為早日取得最後勝利做出貢獻。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲16日起所有境外返京人員，不管有無進出高風險國家，統一送到集中隔離點，進行14天隔離安置。（示意圖／路透社）

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