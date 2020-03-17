蘇澳鼓勵清明掃墓分流　推10大便民服務送1千份防疫「抗菌潔膚巾」

▲蘇澳清明掃墓10大便民服務，送1千份防疫「抗菌潔膚巾」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明節將屆，為提供民眾祭祖服務，蘇澳鎮公所公墓除草工程，17日全面竣工。鎮長李明哲17日前往鎮轄聖愛公墓，巡檢除草成果，並與26里里長，共同推出清明10項便民服務措施。李明哲鎮長表示，為鼓勵掃墓分流，往年開設1日的便民服務站，延長開設為3日（4月2日至4月4日），提供礦泉水、棉手套、除草鐮刀、便利雨衣、設置流動廁所、行動水車、簡易護理站、紙錢集中燒等服務，另因應新冠肺炎疫情，提供1千份抗菌潔膚巾及75%的酒精供手部消毒，歡迎民眾多加利用。

蘇澳鎮長李明哲說，防疫已經是全民共識，中央疫情指揮中心憂心清明節人群聚集會造成高風險，希望民眾能夠「分流掃墓」，避免群聚感染風險。公所特別提出清明掃墓的因應措施，便民服務站由原先1日延長為3日（4/2~4/4），以鼓勵民眾掃墓分流。

另於服務站提供75%的酒精供手部消毒，及1千包的抗菌濕紙巾免費發送。李明哲鎮長表示，鎮轄計有隘丁、聖愛、頂寮、永春、港邊及東南澳等6處傳統公墓，總面積18公頃，為因應每年農曆年後到清明節前，陸續返鄉掃墓人潮，公所於清明節前2個月起，發包進行傳統公墓除草工程，範圍包括墓區、墓道、墓座內外及周邊道路，不僅減輕民眾掃墓負擔，也讓家屬更容易找到先人。

特別的是，成立縣內獨有的「機動除草隊」，將由專業除草人員攜帶機具，於清明節4/2日至4/4日連續3天上午8時至10時，提供免費機動性服務。

游姓鎮民表示，清明節慎終追遠，公所提前辦理公墓除草工程，讓許多年邁長者在掃墓時，原狹小的山區墓道較安全好走，也較易辨識。

蘇澳鎮公所表示，隘丁、聖愛及頂寮三處公墓，將於4月2日至4月4日連續3天上午7時起開設掃墓服務站，以利便民，服務站免費提供礦泉水、棉手套、除草鐮刀、便利雨衣、因應防疫的加護抗菌潔膚巾等各項掃墓物品（發完為止）。此外，為推動「紙錢減量集中燒、清明祭祖更環保」，歡迎民眾把未焚燒的紙錢交由清潔隊收運，將統一送到利澤焚化廠專用焚化爐口，以響應環保。

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