宜蘭縣政府：高中職以下師生公費出國計畫　6月底前一律禁止

▲宜蘭教育處長王泓翔強調，6月底前宜縣所轄102所學校師生一律禁止出國計劃。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

中央流行疫情指揮中心15日宣布，台灣新增6例新冠肺炎「境外移入」的確診案例，其中包括1名北部男高中生，讓不少北部校園開始警戒。而新北市長侯友宜16日更命令新北市高中職以下師生，所有師生一律禁止出國，宜蘭教育處王泓翔表示，6月底前，宜蘭縣所轄的2所高中、24所國中、76所國小及附設幼稚園，共102所學校師生，一律禁止出國計畫。

宜蘭教育處長王泓翔說，針對目前疫情發展，宜蘭縣為確保降低群聚感染發生情形，宜蘭所轄學校包括，76所國小以及附設幼兒園、24國中、2所高中在內，若有涉及公費出國行程，將會請他們延期到6月底辦理，另外若為私人出國、非公費補助，則採「柔性勸導」請師生避免出國行程。民眾出國雖屬於人民權利之一，但考量疫情發展，避免境外移入，仍希望國人，盡量減少出國的規劃。

請繼續往下閱讀...

如果不屬於公費，或私立學校自己的經費出國，會參照疫情指揮中心規定，建議往後延期，另會要求所轄學校校安通報近期有出國、回國相關事宜，教育處才能配合中央找出傳染途徑跟範圍，減少群聚感染的發生。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶 噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►你們不送我來送！ 男大生開餐車送50個pizza給陽大醫院

►你們不送我來送！ 蘇澳「肉焿民」免費並外送200碗蒜味焿到醫院

►這也太爽了！「最有溫度的候車亭」 宜蘭三星等公車還可泡湯