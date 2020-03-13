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隔離檢疫有這一味真好！　旗魚與宜蘭特產成隔離國人防疫便當「加值版」

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▲▼隔離檢疫不孤單，旗魚與宜蘭特產等，13日成隔離國人防疫便當「加值版」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼隔離檢疫不孤單，旗魚與宜蘭特產等，13日成隔離國人防疫便當「加值版」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為了向自武漢歸國並接受隔離檢疫14天的國人表達關心，宜蘭縣政府13日在蘇澳區漁會及宜鄉食品的支持下，特別準備防疫便當「加值版」，內容有加菜的南方澳旗魚，及牛舌餅、金棗茶包等宜蘭特產、水果等。宜蘭縣長林姿妙希望透過這些小小的安排，讓接受隔離的同胞們都能感受到社會的支持與陪伴，並祝福大家很快都能平安健康地回家。

宜蘭衛生局長徐迺維13日介紹防疫便當「加值版」時表示，南方澳旗魚產季從農曆過年後到3月底、4月初，特有的維生素B6有助於神經系統的健康；另外，暖心小禮中，宜蘭的金棗種植面積約佔台全灣生產面積95%，除了有吉利的象徵外，果皮也富含果膠、維生素、及礦物質；牛舌餅則是在地傳統的茶點，更是宜蘭最具代表性的伴手禮。

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▲▼隔離檢疫不孤單，旗魚與宜蘭特產等，13日成隔離國人防疫便當「加值版」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，日前在蘭陽檢疫所接受集中隔離的國人同胞，已經許久沒能回到台灣，為了陪伴大家度過隔離期，縣府與蘇澳區漁會合作為防疫便當加菜，在13日送進防疫所的便當中，增加一道「旗魚排」；同時送上宜蘭在地的暖心小禮，包括企業贊助的牛舌餅，以及礁溪特產金棗茶包、療癒植栽、水果及縣長署名的問候小卡。

宜蘭縣長林姿妙是親自在「親愛的朋友，返家之路辛苦了。這場防疫不容易，我們一起加油。」卡片上簽名並表示，地方一定會配合中央各項防疫措施，齊心守護國人健康。

▲▼隔離檢疫不孤單，旗魚與宜蘭特產等，13日成隔離國人防疫便當「加值版」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林姿妙感謝蘇澳區漁會及宜鄉食品董事長黃國賢慷慨提供旗魚及牛舌餅，也提醒現在正值旗魚產季，而魚肉所含有的蛋白質是所有肉食品裡面最優質的，希望大家能多多採購，有需要的民眾可洽蘇澳區漁會。她也提醒大家，記得維持均衡飲食，同時保有固定運動的習慣，就能常保健康。

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