好險...關鍵時刻「武漢大封城」　讓感染者減少70萬人

▲武漢大封城，加上各地的緊急封閉措施，讓感染者減少70多萬人。（圖／武漢台商提供）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）全球蔓延，根據大陸澎湃新聞報導，來自15家全球頂級研究機構的有最新的建模分析。武漢封城成為史上最大的隔離事件，加上各地的緊急封閉措施，讓感染者減少70多萬人，對疫情的遏制有十分關鍵的重要作用。

澎派新聞報導指出，該研究的通訊作者有，北京師範大學全球變化與地球系統科學研究院遙感科學國家重點實驗室田懷玉副教授、英國牛津大學動物系Christopher Dye教授、英國牛津大學動物系Oliver G. Pybus教授、美國普林斯頓大學生態與進化生物學系Bryan T. Grenfell教授、中國軍事醫學科學院微生物流行病研究所病原微生物國家重點實驗室楊馥瑞研究員，這份中外聯合研究共有15家單位參與。

▲中外學者聯合研究大陸疫情暴發的最初50天內傳播控制效果。（圖／翻攝 澎湃新聞）

來自15家全球頂級研究機構的建模分析，在預印本平臺medRxiv線上發表來自大陸、美國和英國的22位科學家聯合完成的「研究中國COVID-19疫情暴發的最初50天內傳播控制措施的作用 。」

論文內容指出，為了控制疫情，疫情大暴發中心武漢於1月23日宣布封城，全國各地陸續啟動緊急應對措施，研究結論顯示，武漢出行禁令和國家緊急回應推遲疫情增長，限制疫情擴大的規模。

▲武漢封城超過一個多月。（圖／讀者提供）

根據統計數字顯示，武漢封城將疫情擴散到其他城市的時間延遲2.91天（95%置信區間：2.54-3.29），也延遲大陸其他地區的疫情增長，最有效的是暫停市內公共交通、關閉娛樂場所和禁止公共集會。研究認為，截至2月19日，也就是疫情首次公開通報後的第50天，上述措施讓全國避免了數十萬病例的暴發。

▲如果武漢沒禁令，加上大陸應急措施，疫情暴發的第50天，武漢以外確診病例高達到74.4萬例。（圖／翻攝 澎湃新聞）

針對控制措施對武漢市外疫情軌跡的總體影響，研究團隊指出，如果沒有武漢出行禁令或國家應急回應，到2月19日，也就是疫情暴發的第50天，在武漢以外地區確診的COVID-19病例將達到74.4萬例（±15.6萬）。

研究還得出，如果單憑武漢出行禁令這一項，武漢以外地區確診的COVID-19病例將減少到20.2萬例（±1萬），單憑大陸國家應急相應措施，該病例數將減少到19.9萬例(±8500)。這兩種干預措施，如果單一使用都無法扭轉2月19日之前發病率上升的趨勢，必須兩種控制措施一起相互作用。

作者們也強調，大陸有很大一部分人口仍然面臨感染風險，放鬆控制措施可能導致疫情死灰復燃，加上病毒繼續在全球擴散，研究團隊認為，這些控制手段和結果是否可以在大陸以外複製，哪些干預措施最有效，都需要急切調查。