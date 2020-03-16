清明節宜市第二公墓常塞爆　免費巡迴接駁專車掃墓分流

▲▼清明節宜市第二公墓常交通壅塞，免費巡迴接駁專車掃墓分流。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明節是傳統掃墓祭拜祖先的節日，宜蘭市第二公墓位於礁溪鄉山區幅員遼闊，山路狹小會車困難，往年掃墓時因為大量的車潮、人潮湧入，常造成交通壅塞。目前雖然是新型冠狀病毒肺炎防疫期間，但是宜蘭市公所考量民眾需求，除了清明節當日（4月04日）上午仍延續墓區內免費巡迴接駁專車服務，因應新冠肺炎疫情，為鼓勵市民分流掃墓祭祖，3月28日及3月29日上午7時至12時，特別提供接駁專車服務，希望民眾能多加利用。但為了因應防疫工作，請民眾搭乘接駁專車時須自備口罩配戴、量額溫及配合酒精消毒。

宜蘭市公所為了提供民眾舒適的掃墓環境，提早於2月份開始進行全墓區除草工程，全墓區除草工程即將完成，讓清明前夕提前返鄉掃墓的民眾都可以輕鬆的掃墓祭祖。

墓區內免費巡迴接駁專車服務接駁車資訊：3月28日、29日及04月04日7時至12時，安排接駁車於墓區內巡迴隨招隨停，快速便利加速墓區內交通疏導，約每5-8分鐘1班接送掃墓民眾。民眾可將車子停放於沿路旁，再搭乘接駁車進入墓區。

而掃墓便民服務處亦創新設立「墓政諮詢櫃台」，若民眾於掃墓期間有墓地修繕、遷徙…等相關疑問，可直接於便民服務櫃台進行諮詢，現場提供墓政資訊QR code連結「宜蘭市推動殯葬業務行政透明分辦措施」資訊，除提供墓政申請措施說明外，也提供宜縣合法業者及納骨塔等相關資訊，使民眾可更輕易辦理各項墓政事宜，也避免遭不法業者所欺騙。

宜蘭市長江聰淵表示，為了配合防疫工作，2020年清明祭祖活動鼓勵市民採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與，或提前返鄉祭祖，以避免祭祖人潮群聚傳染隱憂，請市民多加配合，共同為防疫努力。

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