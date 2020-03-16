協力防疫揪甘心！慈濟基金會接力支援花蓮慈院門禁管制

▲慈濟慈善基金會執行長顏博文(右)表示，透過外圍的防疫工作，能減輕醫院同仁的工作負擔。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情全球升溫，全球死亡總人數已超過6千人，花蓮慈濟醫院因應防疫需求自三月初起加強門禁管制，讀取健保卡掌握民眾國外旅遊史，門禁管理人力吃緊；16日起，慈濟慈善基金會執行長顏博文、副執行長劉效成、張濟舵、劉濟雨等人接力帶領同仁支援花蓮慈院門禁管制勤務。慈濟醫院也特別準備67份防疫小包，感恩慈濟慈善基金會的加入。

▲花蓮慈院林欣榮院長（中）、醫秘李毅（右）送上了防疫小包感恩慈濟慈善基金會顏博文執行長帶領同仁發心投入。

為了感恩防疫第一線的醫護、行政、醫技人員，慈濟慈善基金自17日起至31日，平均每天有6位同仁加入大愛樓門診入口與中醫部側門入口的值班行列，預計將有67人參加。顏博文執行長表示，透過外圍的防疫工作，包含協助民眾讀取健保卡查詢旅遊史、乾洗手消毒、監測體溫等等，初步篩檢進出醫院的民眾，希望能減輕醫院同仁的工作負擔。顏博文執行長也說，隨著疫情變化，未來若需要有更多人協助門禁管制，慈濟慈善基金會也會做好準備，號召更多同仁加入。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍（右）感謝慈濟慈善基金會同仁的參與。

慈濟醫療法人執行長林俊龍與林欣榮院長16日上午也代表全院同仁致贈防疫小包感恩慈濟慈善基金會同仁的參與，林欣榮院長表示，每包防疫小包裡有花蓮慈院中醫部研發的防疫茶與紫雲膏，防疫茶希望能增強他們的免疫力來抵擋新冠病毒；紫雲膏則是對抗花蓮特產小黑蚊的好幫手。林欣榮院長強調，在醫院人力吃緊的時候，很感恩有慈濟慈善基金會的幫忙，讓同仁有更多的防疫夥伴。

花蓮慈院全員投入門禁管制勤務守護第一線醫療同仁及民眾的健康，讓不少醫師很感動，泌尿部內視鏡泌尿科主任張嘉峰日前更在志工早會分享中表示，新冠肺炎期間，除了醫護同仁還有行政、清潔、輸送、供膳......等，所有醫院的同仁都動員起來一起對抗疫情，這股力量讓他很感動也非常地感恩。

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