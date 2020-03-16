「一手好牌全打壞！」他嘆台灣人防疫變鬆懈　網怒：有問題的是豬隊友

▲非常時期還出國玩實在不可取。（示意圖／記者陳凱力攝）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎確診人數今（16日）新增8例，全台已累計67例，且這8例和昨天的6例一樣，全部都是境外旅遊感染。一名網友在PTT表示，原本台灣的疫情控制得很好，甚至奇蹟似地挺過院內感染、大規模社區感染，這兩天卻爆出14位旅遊染病的案例，「台灣人是不是自己把一手好牌全打壞了？」

原PO在PTT表示，當全球各地傳出大規模社區感染時，台灣幸運地沒有讓疫情惡化，先前差點爆發的院內感染，也因為政府的謹慎對策，使得一切情況得以在掌控範圍，不過，「這兩天台灣噴爆旅遊染病，回來爽用健保跟補償金的案例」，先前的小心翼翼似乎在這兩天大鬆懈。

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▲67例關係圖。（圖／記者曾梓倩製）



網友指出，政府並沒有掉以輕心，依舊很積極防疫，但也許就是被政府保護得太好，部分民眾開始小看疫情嚴重性，趁這時候買便宜機票出國玩，「打牌的沒問題！有問題是白癡民眾豬隊友」、「真的自私，我連去電影院都不太敢了，有人還敢出國」、「防的太好，一堆人都放下防備了」、「台灣人貪小便宜阿，現在機票便宜趕快出去玩，玩回來確診還補助14000，很佛」、「而且現在不缺口罩，反而很多開始不戴。」

為了防止民眾在這段時間仍不斷出國，中央流行疫情指揮中心16日宣布，東歐、中東、中亞、北非等42國提升為第三級旅遊疫情警示。陳時中表示，如果前往第三級警告國家或地區進行「非必要旅遊」，回台後會被隔離或檢疫，且「不得領取補償，並加徵必要之費用」，也不得領取防疫補償金，呼籲大眾「要出國，請三思。」

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