侯友宜大規模防疫演習　國際媒體驚艷...網友讚：Respect、學習新北經驗

▲ 影片來源：VOA News YouTube



政治中心／綜合報導

新北市政府防疫新冠肺炎超前部署，14日於新店央北社區舉辦亞洲城市首場「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」，由市長侯友宜擔任指揮官，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長也全程觀看指導，更吸引外國媒體大篇幅報導，國外網友大讚「Respect」。

陳時中表示，新北市這次超前部署的演習十分逼真，完整設想所有狀況，將民間團體、醫院、民政、社政、衛政各體系都連結起來。他說，上次見到新北市成立居家檢疫關懷中心，感覺新北市府是有計畫、有步驟、還有溫暖，今天再加上有超前、有落實，若大家都這樣做，中央疫情指揮中心就可以鬆口氣，未來面臨疫情還是要非常謹慎面對，中央會與地方一起努力，戰勝武漢肺炎。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵人員著隔離衣消毒。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜指出，台灣目前確診個案與各國相比算是很少，可說是擋住了第一波疫情，但歐美案例逐漸擴增，第二波擋不擋得住還不知道，因此這次演習設定新北市出現超過3000例大規模感染時的因應對策。

「下個階段中央應考慮採取區域聯防」，侯友宜指出，當疫情擴大時，非必要的商業活動是否停止，是否停班停課，以及人車是否管制，這些非單一個縣市可以獨自面對，需要在中央政府的指揮下，啟動區域聯防機制，例如北台灣的北北基宜四縣市，甚至再加上桃園市，可透過兵棋推演的方式預做準備，屆時才有足夠的能量應對。

▲新北市長侯友宜視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）



新北市政府大規模演習防疫吸引外國媒體關注，影片上傳至YouTube吸引上萬網友觀看，國外網友觀看演習演片後紛紛留言稱讚，「Respect」、「Good job」、「演習的構想是對的」，甚至還有網友問「為什麼美國不學」、「新北這些人好聰明」。

▼外媒報導新北防疫動作。（圖／讀者提供）



▲▼網友留言大讚新北防疫動作。（圖／YouTube）