藥師被逼下跪磕頭後…桃園連4天送客家菜包　感謝藥師助防疫

▲鄭文燦頒發感謝狀給桃園市藥師公會理事長謝志忠、藥劑生公會理事長黃豐彬，感謝藥師、藥劑師等人員協助防疫政策。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

感謝桃園藥事人員，協助推動口罩實名制的辛勞，桃園市長鄭文燦於市府防疫會報，要求客家局長何明光自17日起一連4天，訂購在地客家菜包，分送給606家藥局及9區衛生所，以示慰勞。此外，鄭文燦也頒發感謝狀給桃園市藥師公會理事長謝志忠、藥劑生公會理事長黃豐彬，感謝藥師、藥劑師等人員協助防疫政策。

▲鄭文燦於防疫會報指示，一連4天送客家菜包慰勉藥師。(圖／市府提供)

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鄭文燦16日上午主持防疫專案會議時表示，桃園有606家藥局配合推動口罩實名制措施，近日媒體報導有部分民眾在購買口罩時對藥局工作人員有不當行為，市府推動醫療暴力零容忍機制，包括第一線的藥事人員在內，只要醫療人員遭受任何形式暴力，警察同仁都會在第一時間到達醫療院所協助制止，讓藥事人員工作更有保障，也讓民眾購買口罩更順利。

▲桃園客家菜包大受歡迎。(圖／市府提供)

目前桃園居家檢疫列管人數約700人，市府率先推動里幹事等人員手機通話費補助，負責10人以下者每人補助1,000元、負責超過10人者每人補助1,500元；內政部也規劃推出防疫津貼，提供照顧4人以下者每人補助2,000元、超過4人者每人再增加300至500元，讓防疫人員獲得更多的支持。

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