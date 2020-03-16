15歲姊忌妒弟弟爭寵　趁睡覺「狂刺28刀留牆上血書」母目睹崩潰送精神院！

▲15歲的姊姊因為忌妒弟弟受寵，竟狂捅28刀。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

姊弟爭寵卻釀成血腥悲劇。來自於波蘭羅茲的一對同父異母的姊弟，因為姊姊不滿母親比較疼愛年僅3歲的弟弟，在一家人搬到德國後，趁著母親忙於工作，竟將弟弟活活刺死，並且用弟弟的血在牆壁上留下血書，爭寵方式相當兇殘，該名母親在案發後被送進精神院治療，卻又因為錢不夠而被迫要求回去工作賺錢。

根據英國《太陽報》報導，犯案的15歲少女奧莉維亞（Oliwia）因為多年來不滿媽媽比較寵愛同父異母的弟弟尼克（Niko），多次出現攻擊弟弟或是言語暴力的狀況。原本一家人住在波蘭，後來搬至德國，奧莉維亞的母親到了德國之後靠當清潔工維生，希望女兒可以幫忙照顧弟弟，也比較放心。

卻未料，奧莉維亞對於弟弟的怨氣根本未消停，犯案當日趁著母親外出工作，在弟弟睡覺時竟拿刀猛刺28刀，直到母親返家時，奧莉維亞已經逃出家門，僅剩下弟弟躺在血泊中的屍體，以及奧莉維亞用弟弟的血在牆上寫下大大的血書。

當地媒體報導，悲劇發生後，這名母親無法承受被送往精神病院治療，但因為醫療費不夠，最後仍被要求返回工作崗位，且繼續住在案發公寓內。而奧莉維亞遭到逮捕後，曾寫過一封信給母親，希望母親可以去探視她，對於所做的一切也感到相當難過。

這名母親的前男友德米特里（Dimitri）表示，兩人早就分居三個月，但是奧莉維亞確實很忌妒弟弟，常認為自己被冷落。案發後警方動用直升機搜索，並且公布奧莉維亞的照片，最後在公寓外10公里處發現她。德國檢察官表示，因為奧莉維亞相當年輕，且承認自己殺害弟弟，仍可能面臨最高10年有期徒刑。而至於犯案當時的牆上血書，警方則不願透露。