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關在家也要加油！義大利空軍戰機劃天際　「噴射義國國旗彩煙」民眾感動噴淚

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▲義大利空軍表演。（圖／翻攝自Youtube）

▲義大利空軍突然出現表演，噴射出義大利國旗顏色。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情慘重，截至16日上午已達到24747人確診、1809人死亡，儘管目前義大利政府實行封城鎖國政策，仍無法阻止疫情擴散，而受到封城、停工影響的義大利人近幾日都待在家中。就在這段期間的一個上午，義大利空軍為人民帶來的一段空中表示，並且噴射出義大利的國旗，並配上男高音帕華洛帝的樂曲，讓所有人都相當振奮。

根據英國《每日郵報》報導，在新冠肺炎疫情期間，義大利包括羅馬、米蘭、威尼斯等地都受到封鎖，當地居民被要求當在家中避免群聚感染擴散。近日義大利空軍突然在天空中展現了令人驚訝的表演，幾台戰機迅速、俐落地劃過天際，接著噴射出象徵義大利國旗的顏色，讓所有聽聞引擎聲出來觀看的居民都震驚不已。

▲▼義大利民眾發起聲音快閃，以唱國歌的方式表達團結抗疫的不屈精神。（圖／路透）

▲義大利居民被要求待在家，仍不放棄樂觀精神。（圖／路透）

這段影片被Aeronautica Militare分享，並寫下，「團結與團隊合作都是我們的力量基礎，而這個時候這些力量比任何事情都還重要」。這段影片同樣被美國總統川普分享，並寫下「美國愛義大利」鼓勵的話語。

義大利官員日前表示，總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布全國封鎖將再延長一周。即便如此，義大利人面對新冠肺炎的疫情並未感到畏懼，之前也曾有影片呈現數千名義大利人為前線醫護人員鼓掌打氣。

義大利肺炎疫情嚴重13日也傳出貝加莫省（Bergamo）切內市（Cene）70歲市長瓦洛蒂（Giorgio Valoti），因親力親為指揮抗疫，感染新冠肺炎後不幸病逝。

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