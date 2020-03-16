100英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」　「30人無套激戰」怕染病…中校怒封軍營！

▲英國第三營空軍士兵至肯亞訓練傳出醜聞。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

軍人離開家鄉服役，而在軍中的男人世界，對於生理需求可能就比較委屈。但近日英國軍隊卻遭到爆料，在肯亞軍營因為找「當地摸摸茶」，最後還在沒有保護措施下發生關係，讓軍中高層震怒，下令將650名士兵通通封營禁足。

根據英國《每日郵報》報導，肯亞地區過去愛滋病染病率偏高，日前卻爆出英國傘兵隊在肯亞當地軍營附近，有100名士兵竟去「偷喝茶吃魚」，但是其中有30名士兵卻沒有安全性行為。事發的萊基皮亞空軍基地（Laikipia Air Base）被爆出當地的私娼寮進行性消費的英軍傘兵第三營，在與第16空軍突擊旅的工兵、醫療兵、運輸兵在肯亞接受6周訓練。

在訓練結束後，第3營的部分士兵，趁著休假時間到基地附近的臨時私娼寮嫖娼，其中有人事後怕染病，於是向醫療中心求救。事情爆發後第3營的中校營長斯旺（Mark Swann）立即下令，士兵不論軍階，通通不可再離開軍營，直到返回英國前，而原先在叢林訓練的士兵也都必須即刻回營。

而英軍之所以在肯亞受訓，只要是因為肯亞氣候炎熱、地形崎嶇，因此每一年都會派遣6個英國步兵到當地進行演練，但肯亞人多次抱怨英兵都會參與暴力犯罪或竊盜。英國軍方發言人表示，「我們對於士兵的要求相當高，不管是在訓練或是下哨都是一樣。」