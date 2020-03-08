新冠肺炎結合「2特性」！經歷過MERS、SARS　他研發疫苗直呼：職涯中最可怕

"This is the most frightening disease I've ever encountered in my career."



Richard Hatchett, the doctor leading efforts to find a vaccine for coronavirus, says it is much more lethal than normal flu. pic.twitter.com/1tjJ2ed0Hq — Channel 4 News (@Channel4News) March 6, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今，全世界許多國家受到影響，英國一名專門研究流行病疫苗的博士理查德（Richard Hatchett），日前接受英國新聞台「Channel 4 News」採訪時直言的說，新冠肺炎是他職業生涯中遇過「最可怕的疾病」。

綜合外媒報導，理查德現在是「防疫創新聯盟（CEPI）」的首席執行長，該聯盟的總部設在挪威，是一個接受公眾、私人、慈善和民間組織捐款的全球性基金會，將捐款投資在獨立的研究項目，以加速針對新型傳染病的特定疫苗開發；此外，該聯盟還確保在疫情爆發期間，各界可以「公平獲得」這些疫苗。

除了是CEPI的首席執行長，理查德也是努力尋找新冠病毒疫苗的眾多專家之一，他日前接受「Channel 4 News」採訪時表示，在他的職業生涯當中遇過伊波拉、。MERS跟SARS，但新冠肺炎是他見過最可怕的疾病，「這種疾病令人感到恐懼，因為它的傳染性跟致命性結合起來，比流感還要可怕，而這兩個特點也是大家最關心的。

新冠肺炎2019年12月在中國武漢省爆發，全球死亡人數超過3400人，累積感染人數已經超過10萬人；儘管最一開始病例只在中國出現，但現在至少已經被傳播到75個國家。根據理查德的說法，伊波拉病毒跟立百病毒（Nipah Virus）的致死率很高，但這兩個病毒的傳染性不及新冠病毒；自從1918到1920年的流感大流行（Spanish flu）之後，全世界還沒有遇過同時結合傳染跟致命特性的病毒。

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