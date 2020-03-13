她最後一次拜訪龍婆　聽碎唸「皇冠～」24年後驚覺…竟是隨口預言新冠肺炎！

▲一名女子稱龍婆曾預言新冠肺炎。（圖／翻攝自網路）

記者陳亭伃／綜合報導

保加利亞預言家龍婆（Baba Vanga）雖已不在世，但身後所留下多則預言大都精準命中，其中包括英國脫歐、美國911事件等。新冠肺炎爆發3個月，日前一名龍婆的追隨者就表示，回想自己在龍婆去世前最後一次探望，聽聞龍婆不停喊「Corona」當時不知道是什麼意思，直到疫情擴散全球後才知，可能是一種預言。

根據《每日星報》報導，保加利亞出生的盲眼預言家龍婆，雖在1996年過世，但對於後世的預言仍由信徒、親人保存，多筆預言精準度相當高，包括英國脫歐、美國911攻擊事件、2004年金融大海嘯等，不少龍婆的粉絲對於每一年的預言公開都相當期待。

在新冠肺炎爆發後，過去曾出現已故靈媒Sylvia Browne早於2008年撰寫書籍，預言2020年會有類似肺炎的嚴重疾病爆發，內文對於疾病的描述幾乎跟新冠肺炎一模一樣。如今一名曾與龍婆接觸過的女子羅貝娃（Neshka Stefanova Robeva）就指出，在龍婆生前她曾前往探望，當時龍婆曾說出「妮什卡，冠冕（Corona）將會籠罩我們」。

當時羅貝娃並不知道什麼意思，但因為Corona在保加利亞語中是「監護」的意思，原以為可能與俄羅斯有關。羅貝娃表示，直到近日新冠肺炎爆發後，得知新冠肺炎的名稱為「Coronavirus」，才驚覺可能是龍婆一個順口的預言。此外，龍婆對於2020年的預言，還包括川普罹患腦瘤、俄羅斯總統普丁遭到暗殺。

▲一名女子表示曾經過龍婆預言新冠肺炎大流行。（圖／翻攝自Vestnik.eu－новините от България и света）