她不爽女兒弄碎麵包「剩半塊硬塞爆小口」　4歲兒親眼見妹趴地掙扎到斷氣…

▲女子不爽女兒將麵包弄碎，拿剩下半塊塞嘴害噎死。（圖／翻攝自superomsk）

記者陳亭伃／綜合報導

這樣的人竟能為人母！俄羅斯鄂木斯克一名28歲的母親，因為不滿女兒將麵包弄得破碎，一氣之下竟將剩下的半塊麵包直接塞進女的嘴巴中，導致小女孩竟然因為噎到而斷氣，小女孩的4歲哥哥在一旁全程目睹。這名母親在殺害女兒之後，找了同居人將女兒塞進布袋中丟棄到荒郊野外，在模擬犯案過程時，警方也驚呼：真的太殘忍。

根據英國《每日郵報》報導，28歲的米洛耶娃（Svetlana Mirzoeva）當時因為不滿2歲的女兒將麵包弄得到處都是，一氣之下竟拿剩下半塊的麵包直接塞進女兒小小的嘴巴中，導致呼吸道堵塞，憤怒的米羅耶娃也絲毫沒有冷靜下來，甚至冷眼看著自己的小女兒慢慢的沒有動靜。

一旁小女孩4歲的哥哥，全程目睹母親對妹妹施暴。事後米洛耶娃試圖幫女兒做人工呼吸、灌水搶救卻為時已晚。找來同居人特列季科夫（Alexey Tretyakov）幫忙將女兒的屍體放進大的布袋中，並且帶到偏遠的地方處理掉。

案發當天晚上，有鄰居目睹米洛耶娃在路邊情緒相當激動，接著幾天鄰居發現小女孩不見蹤影，但問了米洛耶娃，她卻表示「這一切都是特列季科夫害的」。直到米洛耶娃被逮捕時，她還聲淚俱下的表示，「我沒有救起我愛的小公主」，但警方將她帶回犯案處模擬時，仍被她的殘暴震驚。

在案發10天後，特列季科夫傳出酒精中毒死亡。警方也調查，米洛耶娃在犯案前曾喝了幾杯酒，特列季科夫同樣也豪飲了幾杯。目前4歲的小兒子被送到孤兒院照顧，全案將擇日判刑。